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بعروض مميزة للسيارات والطائرات.. اتحاد الرياضات اللاسلكية يعايد سكان وزوار الرياض

"الفغم" يدعو الجميع للحضور والاستمتاع بالفعاليات خلال هذه المناسبة السعيدة

يعايد الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد "تحكم" سكان وزوار مدينة الرياض بعروض مميزة للسيارات والطائرات اللاسلكية.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد سعود الفغم أنه تماشيًا مع رؤية 2030، وبناء على توجيه ودعم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والوكيل المساعد عبدالإله الدلاك، وتحفيزهما المستمر، فإن الاتحاد ينظِّم فعالياته بمناسبة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع جهات حكومية عدة تعزيزًا للتكامل بين الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن الفعاليات تناسب جميع الفئات، وتشمل عروض السيارات والطائرات اللاسلكية، وعروض نادي فرسان الوطن، وتخصيص أماكن للزوار لممارسة الرياضات اللاسلكية، وكذلك فعاليات مخصصة للأطفال، تتضمن مسرح الطفل الترفيهي الذي يتم خلاله تقديم العديد من العروض المحببة لهم، وتوزيع الهدايا، إضافة إلى الجانب التوعوي المتمثل في معرض مصاحب لمستشفى مدينة الملك سعود "الشريك الطبي للاتحاد". داعيًا الجميع للحضور والاستمتاع بالفعاليات خلال هذه المناسبة السعيدة في موقع الرياضات اللاسلكية RC شمال الرياض "بنبان".

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بعروض مميزة للسيارات والطائرات.. اتحاد الرياضات اللاسلكية يعايد سكان وزوار الرياض
سبق

يعايد الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد "تحكم" سكان وزوار مدينة الرياض بعروض مميزة للسيارات والطائرات اللاسلكية.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد سعود الفغم أنه تماشيًا مع رؤية 2030، وبناء على توجيه ودعم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والوكيل المساعد عبدالإله الدلاك، وتحفيزهما المستمر، فإن الاتحاد ينظِّم فعالياته بمناسبة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع جهات حكومية عدة تعزيزًا للتكامل بين الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن الفعاليات تناسب جميع الفئات، وتشمل عروض السيارات والطائرات اللاسلكية، وعروض نادي فرسان الوطن، وتخصيص أماكن للزوار لممارسة الرياضات اللاسلكية، وكذلك فعاليات مخصصة للأطفال، تتضمن مسرح الطفل الترفيهي الذي يتم خلاله تقديم العديد من العروض المحببة لهم، وتوزيع الهدايا، إضافة إلى الجانب التوعوي المتمثل في معرض مصاحب لمستشفى مدينة الملك سعود "الشريك الطبي للاتحاد". داعيًا الجميع للحضور والاستمتاع بالفعاليات خلال هذه المناسبة السعيدة في موقع الرياضات اللاسلكية RC شمال الرياض "بنبان".

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
01:44 AM

بعروض مميزة للسيارات والطائرات.. اتحاد الرياضات اللاسلكية يعايد سكان وزوار الرياض

"الفغم" يدعو الجميع للحضور والاستمتاع بالفعاليات خلال هذه المناسبة السعيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعايد الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد "تحكم" سكان وزوار مدينة الرياض بعروض مميزة للسيارات والطائرات اللاسلكية.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد سعود الفغم أنه تماشيًا مع رؤية 2030، وبناء على توجيه ودعم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والوكيل المساعد عبدالإله الدلاك، وتحفيزهما المستمر، فإن الاتحاد ينظِّم فعالياته بمناسبة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع جهات حكومية عدة تعزيزًا للتكامل بين الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن الفعاليات تناسب جميع الفئات، وتشمل عروض السيارات والطائرات اللاسلكية، وعروض نادي فرسان الوطن، وتخصيص أماكن للزوار لممارسة الرياضات اللاسلكية، وكذلك فعاليات مخصصة للأطفال، تتضمن مسرح الطفل الترفيهي الذي يتم خلاله تقديم العديد من العروض المحببة لهم، وتوزيع الهدايا، إضافة إلى الجانب التوعوي المتمثل في معرض مصاحب لمستشفى مدينة الملك سعود "الشريك الطبي للاتحاد". داعيًا الجميع للحضور والاستمتاع بالفعاليات خلال هذه المناسبة السعيدة في موقع الرياضات اللاسلكية RC شمال الرياض "بنبان".

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