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مسؤول إيطالي يكشف سبب ارتفاع وفيات "كورونا" في البلاد

قاربت الـ3 آلاف وفاة وأكثر من 35 ألف حالة إصابة بالفيروس

عزا نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري، ارتفاع معدل الوفيات من فيروس كورونا في إيطاليا؛ لوجود نسبة كبيرة من كبار السن في البلاد.

وقال سيليري ردًّا على سؤال حول أسباب ارتفاع معدلات الوفيات التي تتجاوز 7٪ من إجمالي عدد الإصابات: "قد يكون هذا بسبب ارتفاع متوسط عمر السكان الإيطاليين، 42% من المصابين بفيروس كورونا تجاوزوا سن 80".

وتابع بقوله وفق "سبوتنيك عربي": "كبار السن فوق 80 سنة يشكّلون 7٪ من مجموع السكان؛ أي أن النسبة العالية ترتبط بحقيقة أن الناس يعيشون في إيطاليا فترة أطول".

وشدد على أن نظام الرعاية الصحية الإيطالي يهدف إلى رعاية المسنين؛ وبالتالي يوفر متوسط عمر أطول.

وأضاف سيليري: "لكن من الواضح أنه مع التقدم في السن، تضعف الحالة الصحية للإنسان، وتصبح مضاعفات فيروس كورونا قاتلة".

جدير بالذكر أن إيطاليا تحتل المرتبة الأولى في أوروبا من حيث انتشار فيروس كورونا؛ فوفقًا للبيانات الرسمية تم تسجيل أكثر من 35 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، وقد وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 3 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"؛ مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري فيروس كورونا الجديد

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مسؤول إيطالي يكشف سبب ارتفاع وفيات "كورونا" في البلاد
سبق

عزا نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري، ارتفاع معدل الوفيات من فيروس كورونا في إيطاليا؛ لوجود نسبة كبيرة من كبار السن في البلاد.

وقال سيليري ردًّا على سؤال حول أسباب ارتفاع معدلات الوفيات التي تتجاوز 7٪ من إجمالي عدد الإصابات: "قد يكون هذا بسبب ارتفاع متوسط عمر السكان الإيطاليين، 42% من المصابين بفيروس كورونا تجاوزوا سن 80".

وتابع بقوله وفق "سبوتنيك عربي": "كبار السن فوق 80 سنة يشكّلون 7٪ من مجموع السكان؛ أي أن النسبة العالية ترتبط بحقيقة أن الناس يعيشون في إيطاليا فترة أطول".

وشدد على أن نظام الرعاية الصحية الإيطالي يهدف إلى رعاية المسنين؛ وبالتالي يوفر متوسط عمر أطول.

وأضاف سيليري: "لكن من الواضح أنه مع التقدم في السن، تضعف الحالة الصحية للإنسان، وتصبح مضاعفات فيروس كورونا قاتلة".

جدير بالذكر أن إيطاليا تحتل المرتبة الأولى في أوروبا من حيث انتشار فيروس كورونا؛ فوفقًا للبيانات الرسمية تم تسجيل أكثر من 35 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، وقد وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 3 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"؛ مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:17 AM

مسؤول إيطالي يكشف سبب ارتفاع وفيات "كورونا" في البلاد

قاربت الـ3 آلاف وفاة وأكثر من 35 ألف حالة إصابة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عزا نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري، ارتفاع معدل الوفيات من فيروس كورونا في إيطاليا؛ لوجود نسبة كبيرة من كبار السن في البلاد.

وقال سيليري ردًّا على سؤال حول أسباب ارتفاع معدلات الوفيات التي تتجاوز 7٪ من إجمالي عدد الإصابات: "قد يكون هذا بسبب ارتفاع متوسط عمر السكان الإيطاليين، 42% من المصابين بفيروس كورونا تجاوزوا سن 80".

وتابع بقوله وفق "سبوتنيك عربي": "كبار السن فوق 80 سنة يشكّلون 7٪ من مجموع السكان؛ أي أن النسبة العالية ترتبط بحقيقة أن الناس يعيشون في إيطاليا فترة أطول".

وشدد على أن نظام الرعاية الصحية الإيطالي يهدف إلى رعاية المسنين؛ وبالتالي يوفر متوسط عمر أطول.

وأضاف سيليري: "لكن من الواضح أنه مع التقدم في السن، تضعف الحالة الصحية للإنسان، وتصبح مضاعفات فيروس كورونا قاتلة".

جدير بالذكر أن إيطاليا تحتل المرتبة الأولى في أوروبا من حيث انتشار فيروس كورونا؛ فوفقًا للبيانات الرسمية تم تسجيل أكثر من 35 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، وقد وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 3 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"؛ مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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