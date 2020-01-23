واشنطن تهدد خليفة "سليماني" بمواجهة المصير نفسه إذا قتل أمريكيين

"هوك": النظام الإيراني لا يستطيع مهاجمة أمريكا والنجاة بفعلته

هدد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك اليوم (الخميس)، خليفة القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة، بأنه سيلقى نفس مصيره إذا سار على نهجه.

وقال "هوك": "إن واصل إسماعيل قاآني نهج قتل الأمريكيين، فسيلقى نفس مصير سليماني"، وفقاً لـ"رويترز".

ولفت إلى أن هذا ليس تهديدًا جديدًا، إذ لطالما أكد الرئيس دونالد ترامب أنه سيرد بحسم لحماية المصالح الأمريكية، والنظام الإيراني يفهم الآن أنه لا يستطيع مهاجمة أمريكا والنجاة بفعلته.

وحمّلت واشنطن "سليماني" مسؤولية تدبير هجمات نفذتها ميليشيات متحالفة مع إيران على قوات أمريكية في المنطقة، وأمر "ترامب" بتوجيه ضربة الطائرة المسيرة في العراق في الثالث من يناير الجاري بعد تصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وردت إيران على مقتل سليماني، الذي كان مكلفًا بتوسيع نفوذ طهران في أنحاء الشرق الأوسط، بضربات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق لكنها لم تسفر عن مقتل جنود أمريكيين.

وكان "قاآني" قد تعهد بالسير على درب "سليماني" عقب خلافته له في رئاسة فيلق القدس، وهو الوحدة المسؤولة عن عمليات الحرس الثوري في الخارج.