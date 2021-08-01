"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على الباحة

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى التاسعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- يتضمن هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.