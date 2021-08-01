"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على الباحة
تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى التاسعة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- يتضمن هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-01
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- يتضمن هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
01:32 PM
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على الباحة
تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى التاسعة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- يتضمن هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.