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"الصحة": تسجيل 1077 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 906 خلال الـ24 ساعة الماضية

تحذير السعوديين من السفر إلى أوغندا

لزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا جميع المواطنين السعوديين من السفر إلى أوغندا نظرًا لزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "تحذر سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا جميع المواطنين من القدوم إلى أوغندا في الوقت الحالي؛ نظرًا للأوضاع الصحية جراء ازدياد عدد الحالات المصابة بكوفيد 19 (كورونا)".

وكانت أوغنداء أعادت قبل أيام فرض إغلاق صارم شمل إغلاق المدارس وتعليق السفر بين المناطق لمنع انتشار المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وشملت الإجراءات إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وحظر السفر لعدة مناطق، وإغلاق الأسواق الأسبوعية، وتعليقًا مؤقتًا لبعض مواقع التجمعات الدينية.

ونفذت أوغندا واحدة من أقسى عمليات الإغلاق في أفريقيا في بداية الوباء منذ أكثر من عام، ولكن تم رفع الحظر تدريجيًّا مع تباطؤ الحالات إلى حد كبير، قبل أن تعاود الإصابات الارتفاع بشكل كبير خلال الشهر الماضي والجاري؛ حيث إن عدد الإصابات ارتفع إلى نحو 54 ألف حالة حتى الآن.

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تحذير السعوديين من السفر إلى أوغندا
سبق

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا جميع المواطنين السعوديين من السفر إلى أوغندا نظرًا لزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "تحذر سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا جميع المواطنين من القدوم إلى أوغندا في الوقت الحالي؛ نظرًا للأوضاع الصحية جراء ازدياد عدد الحالات المصابة بكوفيد 19 (كورونا)".

وكانت أوغنداء أعادت قبل أيام فرض إغلاق صارم شمل إغلاق المدارس وتعليق السفر بين المناطق لمنع انتشار المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وشملت الإجراءات إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وحظر السفر لعدة مناطق، وإغلاق الأسواق الأسبوعية، وتعليقًا مؤقتًا لبعض مواقع التجمعات الدينية.

ونفذت أوغندا واحدة من أقسى عمليات الإغلاق في أفريقيا في بداية الوباء منذ أكثر من عام، ولكن تم رفع الحظر تدريجيًّا مع تباطؤ الحالات إلى حد كبير، قبل أن تعاود الإصابات الارتفاع بشكل كبير خلال الشهر الماضي والجاري؛ حيث إن عدد الإصابات ارتفع إلى نحو 54 ألف حالة حتى الآن.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
10:16 AM

تحذير السعوديين من السفر إلى أوغندا

لزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا

A A A
خالد علي - الرياض
2
4,760

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا جميع المواطنين السعوديين من السفر إلى أوغندا نظرًا لزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: "تحذر سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا جميع المواطنين من القدوم إلى أوغندا في الوقت الحالي؛ نظرًا للأوضاع الصحية جراء ازدياد عدد الحالات المصابة بكوفيد 19 (كورونا)".

وكانت أوغنداء أعادت قبل أيام فرض إغلاق صارم شمل إغلاق المدارس وتعليق السفر بين المناطق لمنع انتشار المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وشملت الإجراءات إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وحظر السفر لعدة مناطق، وإغلاق الأسواق الأسبوعية، وتعليقًا مؤقتًا لبعض مواقع التجمعات الدينية.

ونفذت أوغندا واحدة من أقسى عمليات الإغلاق في أفريقيا في بداية الوباء منذ أكثر من عام، ولكن تم رفع الحظر تدريجيًّا مع تباطؤ الحالات إلى حد كبير، قبل أن تعاود الإصابات الارتفاع بشكل كبير خلال الشهر الماضي والجاري؛ حيث إن عدد الإصابات ارتفع إلى نحو 54 ألف حالة حتى الآن.

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