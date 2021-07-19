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سوق الماشية بمحافظة ينبع يشهد نشاطًا في البيع قبيل يوم العيد

مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.. وفرة في المواشي بجميع الأنواع

شهد سوق المواشي بمحافظة ينبع، نشاطًا ملحوظًا في البيع، وارتفاعًا في أسعار الماشية حسب الحجم والنوع، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

ورصدت وفرة المواشي فيها بجميع الأنواع، وسط إقبال المواطنين؛ حيث تتراوح أسعار الأغنام البلدي من 1400 حتى 2500 ريال، والمستورد من 1200 إلى 1400 ريال.

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سوق الماشية بمحافظة ينبع يشهد نشاطًا في البيع قبيل يوم العيد
سبق

شهد سوق المواشي بمحافظة ينبع، نشاطًا ملحوظًا في البيع، وارتفاعًا في أسعار الماشية حسب الحجم والنوع، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

ورصدت وفرة المواشي فيها بجميع الأنواع، وسط إقبال المواطنين؛ حيث تتراوح أسعار الأغنام البلدي من 1400 حتى 2500 ريال، والمستورد من 1200 إلى 1400 ريال.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
01:14 PM

سوق الماشية بمحافظة ينبع يشهد نشاطًا في البيع قبيل يوم العيد

مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.. وفرة في المواشي بجميع الأنواع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
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2,259

شهد سوق المواشي بمحافظة ينبع، نشاطًا ملحوظًا في البيع، وارتفاعًا في أسعار الماشية حسب الحجم والنوع، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

ورصدت وفرة المواشي فيها بجميع الأنواع، وسط إقبال المواطنين؛ حيث تتراوح أسعار الأغنام البلدي من 1400 حتى 2500 ريال، والمستورد من 1200 إلى 1400 ريال.

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