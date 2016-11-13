أقرّت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة العربية السعودية، إطلاق اسم "غيث" على الحالة الماطرة التي تبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارًا من يوم غد الخميس. ويُتوقع أن تؤثر الحالة الماطرة على نطاق واسع من المملكة، وعدد من دول المشرق العربي، وتتميز بطول مداها الزمني بحول الله؛ وفقًا لـ"طقس العرب"، ونسأل الله أن يجعلها رحمة للبلاد والعباد.

إطلاق اسم "غيث" على الحالة الماطرة التي تبدأ تأثيرها غدًا الخميس خالد الشاماني سبق 2019-11-13 أقرّت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة العربية السعودية، إطلاق اسم "غيث" على الحالة الماطرة التي تبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارًا من يوم غد الخميس.



ويُتوقع أن تؤثر الحالة الماطرة على نطاق واسع من المملكة، وعدد من دول المشرق العربي، وتتميز بطول مداها الزمني بحول الله؛ وفقًا لـ"طقس العرب"، ونسأل الله أن يجعلها رحمة للبلاد والعباد.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441 05:44 PM

إطلاق اسم "غيث" على الحالة الماطرة التي تبدأ تأثيرها غدًا الخميس ستؤثّر على المملكة وعدد من دول المشرق العربي





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أقرّت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة العربية السعودية، إطلاق اسم "غيث" على الحالة الماطرة التي تبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارًا من يوم غد الخميس.



ويُتوقع أن تؤثر الحالة الماطرة على نطاق واسع من المملكة، وعدد من دول المشرق العربي، وتتميز بطول مداها الزمني بحول الله؛ وفقًا لـ"طقس العرب"، ونسأل الله أن يجعلها رحمة للبلاد والعباد.