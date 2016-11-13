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إطلاق اسم "غيث" على الحالة الماطرة التي تبدأ تأثيرها غدًا الخميس

ستؤثّر على المملكة وعدد من دول المشرق العربي

أقرّت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة العربية السعودية، إطلاق اسم "غيث" على الحالة الماطرة التي تبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارًا من يوم غد الخميس.

ويُتوقع أن تؤثر الحالة الماطرة على نطاق واسع من المملكة، وعدد من دول المشرق العربي، وتتميز بطول مداها الزمني بحول الله؛ وفقًا لـ"طقس العرب"، ونسأل الله أن يجعلها رحمة للبلاد والعباد.

غيث لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق اسم "غيث" على الحالة الماطرة التي تبدأ تأثيرها غدًا الخميس
سبق

أقرّت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة العربية السعودية، إطلاق اسم "غيث" على الحالة الماطرة التي تبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارًا من يوم غد الخميس.

ويُتوقع أن تؤثر الحالة الماطرة على نطاق واسع من المملكة، وعدد من دول المشرق العربي، وتتميز بطول مداها الزمني بحول الله؛ وفقًا لـ"طقس العرب"، ونسأل الله أن يجعلها رحمة للبلاد والعباد.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
05:44 PM

إطلاق اسم "غيث" على الحالة الماطرة التي تبدأ تأثيرها غدًا الخميس

ستؤثّر على المملكة وعدد من دول المشرق العربي

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
0
4,227

أقرّت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة العربية السعودية، إطلاق اسم "غيث" على الحالة الماطرة التي تبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارًا من يوم غد الخميس.

ويُتوقع أن تؤثر الحالة الماطرة على نطاق واسع من المملكة، وعدد من دول المشرق العربي، وتتميز بطول مداها الزمني بحول الله؛ وفقًا لـ"طقس العرب"، ونسأل الله أن يجعلها رحمة للبلاد والعباد.

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