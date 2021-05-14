ترقية الدكتور حسن بن أحمد الحازمي إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم الكيمياء الصيدلية تخصص الكيمياء التحليلية الصيدلية بجامعة جيزان، سائلين المولى عز وجل له دوام التوفيق والنجاح.
ترقية الدكتور الحازمي إلى أستاذ مشارك بجامعة جازان
ترقية الدكتور حسن بن أحمد الحازمي إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم الكيمياء الصيدلية تخصص الكيمياء التحليلية الصيدلية بجامعة جيزان، سائلين المولى عز وجل له دوام التوفيق والنجاح.
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ترقية الدكتور الحازمي إلى أستاذ مشارك بجامعة جازانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-14
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
08:45 PM
ترقية الدكتور الحازمي إلى أستاذ مشارك بجامعة جازان
ترقية الدكتور حسن بن أحمد الحازمي إلى رتبة أستاذ مشارك بقسم الكيمياء الصيدلية تخصص الكيمياء التحليلية الصيدلية بجامعة جيزان، سائلين المولى عز وجل له دوام التوفيق والنجاح.
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