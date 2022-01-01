نفَّذت فِرق الرقابة الميدانية للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة الطائف جولات تفتيشية للأنشطة التجارية لضبط المخالفات الصحية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى. وشملت الحملة أكثر من 78 محلاً، تم الوقوف عليها. وأوضحت الأمانة في بيان لها، ورد "سبق"، أن الحملة رصدت تجاوزات صحية متنوعة، منها تدني مستوى النظافة، وتدني بيئة العمل، وعدم التقيد بالزي الموحد، والتهاون في الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية. كما تم ضبط مخالفات نظامية، منها عدم وجود شهادات صحية للعاملين. وبيَّنت الأمانة أن الجولات الرقابية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية، والمتعلقة بصحة المستهلك.. وتتابع فِرق البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية أعمال الرقابة اليومية من خلال جولات على مدار اليوم؛ إذ يتم استهداف الأنشطة المخالفة بجولات متلاحقة للتأكد من تصحيح المخالفات، والعمل وفق اللوائح والتعليمات البلدية.

بالصور.. جولات تفتيشية لأمانة الطائف على الأنشطة التجارية لمواجهة كورونا فهد العتيبي سبق 2022-01-01 نفَّذت فِرق الرقابة الميدانية للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة الطائف جولات تفتيشية للأنشطة التجارية لضبط المخالفات الصحية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى. وشملت الحملة أكثر من 78 محلاً، تم الوقوف عليها.



وأوضحت الأمانة في بيان لها، ورد "سبق"، أن الحملة رصدت تجاوزات صحية متنوعة، منها تدني مستوى النظافة، وتدني بيئة العمل، وعدم التقيد بالزي الموحد، والتهاون في الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية. كما تم ضبط مخالفات نظامية، منها عدم وجود شهادات صحية للعاملين.



وبيَّنت الأمانة أن الجولات الرقابية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية، والمتعلقة بصحة المستهلك.. وتتابع فِرق البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية أعمال الرقابة اليومية من خلال جولات على مدار اليوم؛ إذ يتم استهداف الأنشطة المخالفة بجولات متلاحقة للتأكد من تصحيح المخالفات، والعمل وفق اللوائح والتعليمات البلدية.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 12:43 AM

بالصور.. جولات تفتيشية لأمانة الطائف على الأنشطة التجارية لمواجهة كورونا وقفت على 78 محلاً.. ورصدت تجاوزات متنوعة عدة





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نفَّذت فِرق الرقابة الميدانية للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة الطائف جولات تفتيشية للأنشطة التجارية لضبط المخالفات الصحية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى. وشملت الحملة أكثر من 78 محلاً، تم الوقوف عليها.



وأوضحت الأمانة في بيان لها، ورد "سبق"، أن الحملة رصدت تجاوزات صحية متنوعة، منها تدني مستوى النظافة، وتدني بيئة العمل، وعدم التقيد بالزي الموحد، والتهاون في الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية. كما تم ضبط مخالفات نظامية، منها عدم وجود شهادات صحية للعاملين.



وبيَّنت الأمانة أن الجولات الرقابية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية، والمتعلقة بصحة المستهلك.. وتتابع فِرق البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية أعمال الرقابة اليومية من خلال جولات على مدار اليوم؛ إذ يتم استهداف الأنشطة المخالفة بجولات متلاحقة للتأكد من تصحيح المخالفات، والعمل وفق اللوائح والتعليمات البلدية.