فيلم "حكاية روشان" يخطف "النخلة الذهبية" في أفلام السعودية

يروي حكاية الروشان الذي يميز المنازل بنوافذ الحجرات الخشبية

حصد فيلم "حكاية روشان" جائزة المركز الأول في مسابقة أفلام السعودية فئة الفيلم الوثائقي بإخراج عبدالمجيد الحربي، الذي اجتهد في نسج الحكاية وأخرج الفيلم بشكل حميم ليحكي قصة هذا التراث العريق الذي اشتهر في مدن الغربية بشكل خاص.

وأوضح "الحربي" أن الفيلم يسلط الضوء على الرواشين وتاريخ هذا الفن الحرفي المعماري الفريد حيث عرف قبل أكثر من ألف عام، كأحد أندر فنون الزخرفة والعمارة الإسلامية، مضيفًا أنه تعد الرواشين أحد أهم ملامح فنون العمارة التي عرفت في مدن الغربية.

وأشار "الحربي" إلى أن كلمة رواشين مفردها روشان وتعني النافذة أو الشرفة، مضيفًا أن الفيلم يروي حكاية الروشان الذي يميز المنازل بنوافذ الحجرات الخشبية البارزة إلى الخارج وقصة الفنان السعودي سالم غنيم الذي ظل شغوفًا بحرفة صناعة الرواشين الخشبية لأكثر من خمسة عقود حتى وقتنا الحاضر الذي سيطر عليه العمران الأسمنتي الحديث.

وأشار إلى أنه يعتزم إنتاج المزيد من الأفلام الوثائقية التي تسلط على خصائص الثقافة الاجتماعية في مختلف مناطق مملكتنا الحبيبة.