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الصين تعلن: أي مصل سيتم التوصل إليه لفيروس كورونا "منفعة عامة عالمية"

قال وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني وانغ زيجانغ، اليوم الأحد: إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقال "وانغ" في مؤتمر صحفي في بكين: إن الصين ستجعل المصل "منفعة عامة عالمية" عندما يكون جاهزًا.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تعلن: أي مصل سيتم التوصل إليه لفيروس كورونا "منفعة عامة عالمية"
سبق

قال وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني وانغ زيجانغ، اليوم الأحد: إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقال "وانغ" في مؤتمر صحفي في بكين: إن الصين ستجعل المصل "منفعة عامة عالمية" عندما يكون جاهزًا.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
08:30 AM

الصين تعلن: أي مصل سيتم التوصل إليه لفيروس كورونا "منفعة عامة عالمية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني وانغ زيجانغ، اليوم الأحد: إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقال "وانغ" في مؤتمر صحفي في بكين: إن الصين ستجعل المصل "منفعة عامة عالمية" عندما يكون جاهزًا.

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