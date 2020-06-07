الصين تعلن: أي مصل سيتم التوصل إليه لفيروس كورونا "منفعة عامة عالمية"

قال وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني وانغ زيجانغ، اليوم الأحد: إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وقال "وانغ" في مؤتمر صحفي في بكين: إن الصين ستجعل المصل "منفعة عامة عالمية" عندما يكون جاهزًا.
قال وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني وانغ زيجانغ، اليوم الأحد: إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وقال "وانغ" في مؤتمر صحفي في بكين: إن الصين ستجعل المصل "منفعة عامة عالمية" عندما يكون جاهزًا.الصين فيروس كورونا الجديد
قال وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني وانغ زيجانغ، اليوم الأحد: إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وقال "وانغ" في مؤتمر صحفي في بكين: إن الصين ستجعل المصل "منفعة عامة عالمية" عندما يكون جاهزًا.
قال وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني وانغ زيجانغ، اليوم الأحد: إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وقال "وانغ" في مؤتمر صحفي في بكين: إن الصين ستجعل المصل "منفعة عامة عالمية" عندما يكون جاهزًا.