الصين تعلن: أي مصل سيتم التوصل إليه لفيروس كورونا "منفعة عامة عالمية"

قال وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني وانغ زيجانغ، اليوم الأحد: إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقال "وانغ" في مؤتمر صحفي في بكين: إن الصين ستجعل المصل "منفعة عامة عالمية" عندما يكون جاهزًا.