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أمانة العاصمة المقدّسة تواصل التهيئة الترابية في مخططات ولي العهد والمنح

ضمن خطة تنفيذ المشروع التي تشرف عليها وكالة التشييد والصيانة

شرعت أمانة العاصمة المقدّسة في تنفيذ أعمال التسويات الترابية تمهيداً لأعمال السفلتة وإيصال الخدمات لمخططات ولي العهد ومخططات المنح بمكة المكرّمة.

وباشرت آليات ومعدات الأمانة، اليوم، تنفيذ أعمال التسوية الترابية في حي الشامية (الجديد) -مخطط رقم 3- وجارٍ العمل في المخططات الأخرى ضمن خطة تنفيذ المشروع التي تشرف عليها وكالة التشييد والصيانة بالأمانة.

ووقعت الأمانة عقد أشغال عامة لمخططات ولي العهد، ومخططات المنح، وذلك مع إحدى الشركات المتخصصة بالعاصمة المقدّسة (مرحلة أولى وثانية) بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليون ريال، وذلك مقابل تنفيذ سفلتة مخططات المنح للمناطق المستوية، وفقاً للشروط والمواصفات لتوفير خدمات بلدية مطورة ومبتكرة وعالية المستوى، والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعيق إيصال الخدمات.

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أمانة العاصمة المقدّسة تواصل التهيئة الترابية في مخططات ولي العهد والمنح
سبق

شرعت أمانة العاصمة المقدّسة في تنفيذ أعمال التسويات الترابية تمهيداً لأعمال السفلتة وإيصال الخدمات لمخططات ولي العهد ومخططات المنح بمكة المكرّمة.

وباشرت آليات ومعدات الأمانة، اليوم، تنفيذ أعمال التسوية الترابية في حي الشامية (الجديد) -مخطط رقم 3- وجارٍ العمل في المخططات الأخرى ضمن خطة تنفيذ المشروع التي تشرف عليها وكالة التشييد والصيانة بالأمانة.

ووقعت الأمانة عقد أشغال عامة لمخططات ولي العهد، ومخططات المنح، وذلك مع إحدى الشركات المتخصصة بالعاصمة المقدّسة (مرحلة أولى وثانية) بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليون ريال، وذلك مقابل تنفيذ سفلتة مخططات المنح للمناطق المستوية، وفقاً للشروط والمواصفات لتوفير خدمات بلدية مطورة ومبتكرة وعالية المستوى، والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعيق إيصال الخدمات.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
01:23 PM

أمانة العاصمة المقدّسة تواصل التهيئة الترابية في مخططات ولي العهد والمنح

ضمن خطة تنفيذ المشروع التي تشرف عليها وكالة التشييد والصيانة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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شرعت أمانة العاصمة المقدّسة في تنفيذ أعمال التسويات الترابية تمهيداً لأعمال السفلتة وإيصال الخدمات لمخططات ولي العهد ومخططات المنح بمكة المكرّمة.

وباشرت آليات ومعدات الأمانة، اليوم، تنفيذ أعمال التسوية الترابية في حي الشامية (الجديد) -مخطط رقم 3- وجارٍ العمل في المخططات الأخرى ضمن خطة تنفيذ المشروع التي تشرف عليها وكالة التشييد والصيانة بالأمانة.

ووقعت الأمانة عقد أشغال عامة لمخططات ولي العهد، ومخططات المنح، وذلك مع إحدى الشركات المتخصصة بالعاصمة المقدّسة (مرحلة أولى وثانية) بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليون ريال، وذلك مقابل تنفيذ سفلتة مخططات المنح للمناطق المستوية، وفقاً للشروط والمواصفات لتوفير خدمات بلدية مطورة ومبتكرة وعالية المستوى، والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعيق إيصال الخدمات.

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