الأرجنتين: حصيلة وفيات فيروس كورونا تتخطى الألف

تجاوز عدد المصابين 40 ألفًا

أعلنت الأرجنتين الأحد أن حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) تخطت الألف وفاة؛ في حين تجاوز عدد المصابين بالفيروس في البلاد 40 ألفًا.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 41191 شخصًا، توفي منهم أكثر من ألف شخص.

وفي الأيام الأخيرة سجلت إصابة العديد من الموظفين والمسؤولين السياسيين سواء في السلطة أو في المعارضة.