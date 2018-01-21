النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجمع الملك فيصل الطبي يُفعل أكثر من 38 ألف وصفة طبية عبر "وصفتي"

تساعد الخدمة المرضى على صرف أدويتهم عبر الصيدليات المجتمعية

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف عبر قسم الصيدلية بالمجمع، في تفعيل وتطبيق خدمة "وصفتي".

وتساعد الخدمة المرضى على صرف أدويتهم عبر الصيدليات المجتمعية المتواجدة في المحافظة؛ وهي صيدليات "شمس - غاية - وايتس - الدواء - المجتمع - المتحدة"، من خلال أقسام العيادات الخارجية والتنويم، بالإضافة إلى برج النساء والولادة.

بلغ عدد الوصفات المصروفة من الصيدليات المجتمعية لمجمع الملك فيصل الطبي أكثر من ٢٦٩٣٩، و١١٨٨١ وصفة لبرج النساء والولادة، في الفترة منذ بداية شهر أغسطس وحتى شهر ديسمبر لعام ٢٠٢١م.

"وصفتي" هي خدمة إلكترونية متطورة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية.

وتهدف كذلك إلى تحسين وتطوير إرشادات استخدام الدواء، توفير الوقت والجهد على المستفيد لاستلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية مجانًا.

وتساعد الخدمة على اكتشاف الحساسية من بعض الأدوية، والتعرف على تعارض الأدوية، وإمكانية الرجوع للوصفات السابقة.

وتمر هذه الخدمة برحلة علاجية بسيطة تبدأ بتسجيل بيانات المستفيد في الاستقبال، ثم كتابة الوصفة من قبل الطبيب لاستلام رسالة برقم الوصفة لصرف الدواء بعد ذلك من أقرب صيدلية مجتمعية يتمكن من خلالها المستفيد من إعادة الصرف لمدة ثلاثة أشهر دون مراجعة الطبيب.

يُذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي بـ٨٠٠ سرير، ٣٠٠ سرير منها ببرج النساء والولادة، يُعد أكبر منشأة صحية بالمحافظة، ويزخر بعدة أجهزة نوعية وفريدة وكوادر بشرية مؤهلة تمكنت من تسجيل أعلى معدل رقمي في تفعيل خدمة "وصفتي" على مستوى المنشآت الصحية بالمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مجمع الملك فيصل الطبي يُفعل أكثر من 38 ألف وصفة طبية عبر "وصفتي"
سبق

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف عبر قسم الصيدلية بالمجمع، في تفعيل وتطبيق خدمة "وصفتي".

وتساعد الخدمة المرضى على صرف أدويتهم عبر الصيدليات المجتمعية المتواجدة في المحافظة؛ وهي صيدليات "شمس - غاية - وايتس - الدواء - المجتمع - المتحدة"، من خلال أقسام العيادات الخارجية والتنويم، بالإضافة إلى برج النساء والولادة.

بلغ عدد الوصفات المصروفة من الصيدليات المجتمعية لمجمع الملك فيصل الطبي أكثر من ٢٦٩٣٩، و١١٨٨١ وصفة لبرج النساء والولادة، في الفترة منذ بداية شهر أغسطس وحتى شهر ديسمبر لعام ٢٠٢١م.

"وصفتي" هي خدمة إلكترونية متطورة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية.

وتهدف كذلك إلى تحسين وتطوير إرشادات استخدام الدواء، توفير الوقت والجهد على المستفيد لاستلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية مجانًا.

وتساعد الخدمة على اكتشاف الحساسية من بعض الأدوية، والتعرف على تعارض الأدوية، وإمكانية الرجوع للوصفات السابقة.

وتمر هذه الخدمة برحلة علاجية بسيطة تبدأ بتسجيل بيانات المستفيد في الاستقبال، ثم كتابة الوصفة من قبل الطبيب لاستلام رسالة برقم الوصفة لصرف الدواء بعد ذلك من أقرب صيدلية مجتمعية يتمكن من خلالها المستفيد من إعادة الصرف لمدة ثلاثة أشهر دون مراجعة الطبيب.

يُذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي بـ٨٠٠ سرير، ٣٠٠ سرير منها ببرج النساء والولادة، يُعد أكبر منشأة صحية بالمحافظة، ويزخر بعدة أجهزة نوعية وفريدة وكوادر بشرية مؤهلة تمكنت من تسجيل أعلى معدل رقمي في تفعيل خدمة "وصفتي" على مستوى المنشآت الصحية بالمحافظة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
07:31 PM
اخر تعديل
21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
03:37 AM

مجمع الملك فيصل الطبي يُفعل أكثر من 38 ألف وصفة طبية عبر "وصفتي"

تساعد الخدمة المرضى على صرف أدويتهم عبر الصيدليات المجتمعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
573

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف عبر قسم الصيدلية بالمجمع، في تفعيل وتطبيق خدمة "وصفتي".

وتساعد الخدمة المرضى على صرف أدويتهم عبر الصيدليات المجتمعية المتواجدة في المحافظة؛ وهي صيدليات "شمس - غاية - وايتس - الدواء - المجتمع - المتحدة"، من خلال أقسام العيادات الخارجية والتنويم، بالإضافة إلى برج النساء والولادة.

بلغ عدد الوصفات المصروفة من الصيدليات المجتمعية لمجمع الملك فيصل الطبي أكثر من ٢٦٩٣٩، و١١٨٨١ وصفة لبرج النساء والولادة، في الفترة منذ بداية شهر أغسطس وحتى شهر ديسمبر لعام ٢٠٢١م.

"وصفتي" هي خدمة إلكترونية متطورة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية.

وتهدف كذلك إلى تحسين وتطوير إرشادات استخدام الدواء، توفير الوقت والجهد على المستفيد لاستلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية مجانًا.

وتساعد الخدمة على اكتشاف الحساسية من بعض الأدوية، والتعرف على تعارض الأدوية، وإمكانية الرجوع للوصفات السابقة.

وتمر هذه الخدمة برحلة علاجية بسيطة تبدأ بتسجيل بيانات المستفيد في الاستقبال، ثم كتابة الوصفة من قبل الطبيب لاستلام رسالة برقم الوصفة لصرف الدواء بعد ذلك من أقرب صيدلية مجتمعية يتمكن من خلالها المستفيد من إعادة الصرف لمدة ثلاثة أشهر دون مراجعة الطبيب.

يُذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي بـ٨٠٠ سرير، ٣٠٠ سرير منها ببرج النساء والولادة، يُعد أكبر منشأة صحية بالمحافظة، ويزخر بعدة أجهزة نوعية وفريدة وكوادر بشرية مؤهلة تمكنت من تسجيل أعلى معدل رقمي في تفعيل خدمة "وصفتي" على مستوى المنشآت الصحية بالمحافظة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,765
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,600
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,862
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة