نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف عبر قسم الصيدلية بالمجمع، في تفعيل وتطبيق خدمة "وصفتي". وتساعد الخدمة المرضى على صرف أدويتهم عبر الصيدليات المجتمعية المتواجدة في المحافظة؛ وهي صيدليات "شمس - غاية - وايتس - الدواء - المجتمع - المتحدة"، من خلال أقسام العيادات الخارجية والتنويم، بالإضافة إلى برج النساء والولادة. بلغ عدد الوصفات المصروفة من الصيدليات المجتمعية لمجمع الملك فيصل الطبي أكثر من ٢٦٩٣٩، و١١٨٨١ وصفة لبرج النساء والولادة، في الفترة منذ بداية شهر أغسطس وحتى شهر ديسمبر لعام ٢٠٢١م. "وصفتي" هي خدمة إلكترونية متطورة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية. وتهدف كذلك إلى تحسين وتطوير إرشادات استخدام الدواء، توفير الوقت والجهد على المستفيد لاستلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية مجانًا. وتساعد الخدمة على اكتشاف الحساسية من بعض الأدوية، والتعرف على تعارض الأدوية، وإمكانية الرجوع للوصفات السابقة. وتمر هذه الخدمة برحلة علاجية بسيطة تبدأ بتسجيل بيانات المستفيد في الاستقبال، ثم كتابة الوصفة من قبل الطبيب لاستلام رسالة برقم الوصفة لصرف الدواء بعد ذلك من أقرب صيدلية مجتمعية يتمكن من خلالها المستفيد من إعادة الصرف لمدة ثلاثة أشهر دون مراجعة الطبيب. يُذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي بـ٨٠٠ سرير، ٣٠٠ سرير منها ببرج النساء والولادة، يُعد أكبر منشأة صحية بالمحافظة، ويزخر بعدة أجهزة نوعية وفريدة وكوادر بشرية مؤهلة تمكنت من تسجيل أعلى معدل رقمي في تفعيل خدمة "وصفتي" على مستوى المنشآت الصحية بالمحافظة.

مجمع الملك فيصل الطبي يُفعل أكثر من 38 ألف وصفة طبية عبر "وصفتي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-20 نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف عبر قسم الصيدلية بالمجمع، في تفعيل وتطبيق خدمة "وصفتي".



وتساعد الخدمة المرضى على صرف أدويتهم عبر الصيدليات المجتمعية المتواجدة في المحافظة؛ وهي صيدليات "شمس - غاية - وايتس - الدواء - المجتمع - المتحدة"، من خلال أقسام العيادات الخارجية والتنويم، بالإضافة إلى برج النساء والولادة.



بلغ عدد الوصفات المصروفة من الصيدليات المجتمعية لمجمع الملك فيصل الطبي أكثر من ٢٦٩٣٩، و١١٨٨١ وصفة لبرج النساء والولادة، في الفترة منذ بداية شهر أغسطس وحتى شهر ديسمبر لعام ٢٠٢١م.



"وصفتي" هي خدمة إلكترونية متطورة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية.



وتهدف كذلك إلى تحسين وتطوير إرشادات استخدام الدواء، توفير الوقت والجهد على المستفيد لاستلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية مجانًا.



وتساعد الخدمة على اكتشاف الحساسية من بعض الأدوية، والتعرف على تعارض الأدوية، وإمكانية الرجوع للوصفات السابقة.



وتمر هذه الخدمة برحلة علاجية بسيطة تبدأ بتسجيل بيانات المستفيد في الاستقبال، ثم كتابة الوصفة من قبل الطبيب لاستلام رسالة برقم الوصفة لصرف الدواء بعد ذلك من أقرب صيدلية مجتمعية يتمكن من خلالها المستفيد من إعادة الصرف لمدة ثلاثة أشهر دون مراجعة الطبيب.



يُذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي بـ٨٠٠ سرير، ٣٠٠ سرير منها ببرج النساء والولادة، يُعد أكبر منشأة صحية بالمحافظة، ويزخر بعدة أجهزة نوعية وفريدة وكوادر بشرية مؤهلة تمكنت من تسجيل أعلى معدل رقمي في تفعيل خدمة "وصفتي" على مستوى المنشآت الصحية بالمحافظة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 07:31 PM

اخر تعديل 21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443 03:37 AM

مجمع الملك فيصل الطبي يُفعل أكثر من 38 ألف وصفة طبية عبر "وصفتي" تساعد الخدمة المرضى على صرف أدويتهم عبر الصيدليات المجتمعية





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نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف عبر قسم الصيدلية بالمجمع، في تفعيل وتطبيق خدمة "وصفتي".



وتساعد الخدمة المرضى على صرف أدويتهم عبر الصيدليات المجتمعية المتواجدة في المحافظة؛ وهي صيدليات "شمس - غاية - وايتس - الدواء - المجتمع - المتحدة"، من خلال أقسام العيادات الخارجية والتنويم، بالإضافة إلى برج النساء والولادة.



بلغ عدد الوصفات المصروفة من الصيدليات المجتمعية لمجمع الملك فيصل الطبي أكثر من ٢٦٩٣٩، و١١٨٨١ وصفة لبرج النساء والولادة، في الفترة منذ بداية شهر أغسطس وحتى شهر ديسمبر لعام ٢٠٢١م.



"وصفتي" هي خدمة إلكترونية متطورة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية.



وتهدف كذلك إلى تحسين وتطوير إرشادات استخدام الدواء، توفير الوقت والجهد على المستفيد لاستلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية مجانًا.



وتساعد الخدمة على اكتشاف الحساسية من بعض الأدوية، والتعرف على تعارض الأدوية، وإمكانية الرجوع للوصفات السابقة.



وتمر هذه الخدمة برحلة علاجية بسيطة تبدأ بتسجيل بيانات المستفيد في الاستقبال، ثم كتابة الوصفة من قبل الطبيب لاستلام رسالة برقم الوصفة لصرف الدواء بعد ذلك من أقرب صيدلية مجتمعية يتمكن من خلالها المستفيد من إعادة الصرف لمدة ثلاثة أشهر دون مراجعة الطبيب.



يُذكر أن مجمع الملك فيصل الطبي بـ٨٠٠ سرير، ٣٠٠ سرير منها ببرج النساء والولادة، يُعد أكبر منشأة صحية بالمحافظة، ويزخر بعدة أجهزة نوعية وفريدة وكوادر بشرية مؤهلة تمكنت من تسجيل أعلى معدل رقمي في تفعيل خدمة "وصفتي" على مستوى المنشآت الصحية بالمحافظة.