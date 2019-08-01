النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف على آخر تحديث لأعداد الحجاج

وصلوا عبر جميع المنافذ براً وبحراً وجواً

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.336.426 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.245.303 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 76.199 حاجاً، وعبر البحر 14.924 حاجاً، وذلك بزيادة 114.970 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9% تقريباً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرف على آخر تحديث لأعداد الحجاج
سبق

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.336.426 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.245.303 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 76.199 حاجاً، وعبر البحر 14.924 حاجاً، وذلك بزيادة 114.970 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9% تقريباً.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
03:39 PM

تعرف على آخر تحديث لأعداد الحجاج

وصلوا عبر جميع المنافذ براً وبحراً وجواً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
644

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.336.426 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.245.303 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 76.199 حاجاً، وعبر البحر 14.924 حاجاً، وذلك بزيادة 114.970 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9% تقريباً.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
30,852
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,386
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,474
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,474

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة