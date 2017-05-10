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القادسية ينتهي من بناء عمارتين فندقيتين.. ويوفر 3 ملايين ريال

أنهت إدارة نادي القادسية المرحلة الأولى لبناء العمارتين الفندقيتين واللتين بدأ العمل فيهما قبل ثمانية أشهر.

وبدأت إدارة النادي العمل في المرحلة الثانية (مرحلة التشطيبات )، ويتكون المشروع من 44 شقة فندقية.
وتتكون العمارة الأولى من أربعة طوابق تشمل منطقة استقبال، وكوفي شوب و24 غرفة فندقية وسويتات، وسيخصص الدور الرابع للمطعم والكوفي شوب وجلسات الديوانية وقاعة الاجتماعات، وستكون مخصصة لمعسكرات جميع ألعاب النادي.
في حين تتكون العمارة الثانية من 4 طوابق تشمل 14 شقة فندقية مؤثثة بالكامل ومقسمة إلى نموذجين، النموذج، الأول يتكون من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه، فيما يتكون النموذج الثاني من غرفة وصالة ومطبخ ودورة مياه. وستكون مخصصة لسكن المدربين واللاعبين الأجانب وعائلاتهم، وستوفر العمارتان سنوياً على النادي أكثر من 3 ملايين ريال .
بدوره أكد مساعد الزامل رئيس نادي القادسية أن العمارتين ستوفران على النادي أكثر من 3 ملايين ريال سنوياً .
حيث ستكون العمارة الأولى مخصصة لمعسكرات جميع ألعاب النادي فيما ستخصص العمارة الثانية سكنًا للمدربين واللاعبين السعوديين والأجانب وعوائلهم .
وأوضح رئيس القادسية أن المشروع يقام على مساحة إجمالية 4000 مترمربع، وهدفنا خدمة المجتمع ودعم شباب الوطن .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القادسية ينتهي من بناء عمارتين فندقيتين.. ويوفر 3 ملايين ريال
سبق

أنهت إدارة نادي القادسية المرحلة الأولى لبناء العمارتين الفندقيتين واللتين بدأ العمل فيهما قبل ثمانية أشهر.

وبدأت إدارة النادي العمل في المرحلة الثانية (مرحلة التشطيبات )، ويتكون المشروع من 44 شقة فندقية.
وتتكون العمارة الأولى من أربعة طوابق تشمل منطقة استقبال، وكوفي شوب و24 غرفة فندقية وسويتات، وسيخصص الدور الرابع للمطعم والكوفي شوب وجلسات الديوانية وقاعة الاجتماعات، وستكون مخصصة لمعسكرات جميع ألعاب النادي.
في حين تتكون العمارة الثانية من 4 طوابق تشمل 14 شقة فندقية مؤثثة بالكامل ومقسمة إلى نموذجين، النموذج، الأول يتكون من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه، فيما يتكون النموذج الثاني من غرفة وصالة ومطبخ ودورة مياه. وستكون مخصصة لسكن المدربين واللاعبين الأجانب وعائلاتهم، وستوفر العمارتان سنوياً على النادي أكثر من 3 ملايين ريال .
بدوره أكد مساعد الزامل رئيس نادي القادسية أن العمارتين ستوفران على النادي أكثر من 3 ملايين ريال سنوياً .
حيث ستكون العمارة الأولى مخصصة لمعسكرات جميع ألعاب النادي فيما ستخصص العمارة الثانية سكنًا للمدربين واللاعبين السعوديين والأجانب وعوائلهم .
وأوضح رئيس القادسية أن المشروع يقام على مساحة إجمالية 4000 مترمربع، وهدفنا خدمة المجتمع ودعم شباب الوطن .

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
05:35 PM

القادسية ينتهي من بناء عمارتين فندقيتين.. ويوفر 3 ملايين ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت إدارة نادي القادسية المرحلة الأولى لبناء العمارتين الفندقيتين واللتين بدأ العمل فيهما قبل ثمانية أشهر.

وبدأت إدارة النادي العمل في المرحلة الثانية (مرحلة التشطيبات )، ويتكون المشروع من 44 شقة فندقية.
وتتكون العمارة الأولى من أربعة طوابق تشمل منطقة استقبال، وكوفي شوب و24 غرفة فندقية وسويتات، وسيخصص الدور الرابع للمطعم والكوفي شوب وجلسات الديوانية وقاعة الاجتماعات، وستكون مخصصة لمعسكرات جميع ألعاب النادي.
في حين تتكون العمارة الثانية من 4 طوابق تشمل 14 شقة فندقية مؤثثة بالكامل ومقسمة إلى نموذجين، النموذج، الأول يتكون من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه، فيما يتكون النموذج الثاني من غرفة وصالة ومطبخ ودورة مياه. وستكون مخصصة لسكن المدربين واللاعبين الأجانب وعائلاتهم، وستوفر العمارتان سنوياً على النادي أكثر من 3 ملايين ريال .
بدوره أكد مساعد الزامل رئيس نادي القادسية أن العمارتين ستوفران على النادي أكثر من 3 ملايين ريال سنوياً .
حيث ستكون العمارة الأولى مخصصة لمعسكرات جميع ألعاب النادي فيما ستخصص العمارة الثانية سكنًا للمدربين واللاعبين السعوديين والأجانب وعوائلهم .
وأوضح رئيس القادسية أن المشروع يقام على مساحة إجمالية 4000 مترمربع، وهدفنا خدمة المجتمع ودعم شباب الوطن .

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