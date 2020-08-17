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عيادات إغاثي الملك تواصل تقديم خدماتها العلاجية بمحافظة حجة اليمنية

المركز مستمر في تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي باليمن

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 6 حتى 12 أغسطس 2020م في قسم الطوارئ 8 مستفيدين، وعيادة الباطنية 178 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 160 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 8 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ 191 فرداً، واستقبل قسم الإحالة الطبية 22 مستفيداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 50 مريضاً، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما واصل المركز الملك سلمان تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 6 حتى 12 أغسطس 2020م، ضخ 287.000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413.000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.


يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عيادات إغاثي الملك تواصل تقديم خدماتها العلاجية بمحافظة حجة اليمنية
سبق

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 6 حتى 12 أغسطس 2020م في قسم الطوارئ 8 مستفيدين، وعيادة الباطنية 178 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 160 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 8 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ 191 فرداً، واستقبل قسم الإحالة الطبية 22 مستفيداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 50 مريضاً، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما واصل المركز الملك سلمان تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 6 حتى 12 أغسطس 2020م، ضخ 287.000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413.000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.


يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
04:31 PM

عيادات إغاثي الملك تواصل تقديم خدماتها العلاجية بمحافظة حجة اليمنية

المركز مستمر في تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي باليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 6 حتى 12 أغسطس 2020م في قسم الطوارئ 8 مستفيدين، وعيادة الباطنية 178 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 160 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 8 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ 191 فرداً، واستقبل قسم الإحالة الطبية 22 مستفيداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 50 مريضاً، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما واصل المركز الملك سلمان تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 6 حتى 12 أغسطس 2020م، ضخ 287.000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413.000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.


يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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