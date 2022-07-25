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بعد عروضه النقدية والمجانية.. إقبال متزايد على "سويفت" خلال شهر يوليو

شهد تطبيق سويفت الأسرع نموّاً على مستوى تطبيقات المملكة، إقبالاً مرتفعاً خلال الشهر الحالي بعد تقديمه عرض cash back 50 وعرض التوصيل المجاني لعدة مطاعمٍ مُختارة، ويعد التطبيق المفضّل لعملائِه كونه يقدم خدماتٍ لوجستية مميزة عن بقية تطبيقات التوصيل التقليدية؛ حيث تتجاوز خدماته عن توصيل الأطعمة إلى توصيل المواد الغذائية والمنتجات التجميلية والصحية والاستهلاكية.

ويساهم تطبيق سويفت بدوره في تلبية احتياجات عملائه من خلال توفير سلسلةٍ إمداديةٍ تعمل على إيصال المنتج إلى العميل بجودةٍ عاليةٍ وبأوقاتٍ مناسبةٍ منذ استلام الطلب وحتى تسليمه.

وتشمل عروض سويفت أكثر من 100 مطعم على مستوى المملكة ويضم كبرى العلامات التجارية مثل: ماكدونالدز، هرفي، بيت الشواية، مايسترو بيتزا، جان برجر، ويستمر العرض حتى نهاية شهر يوليو الحالي.

الجدير بالذكر أن تطبيق سويفت يقدم خدماته اللوجستية في ثلاث دول "السعودية، مصر، البحرين" وتعمل إدارته التنفيذية على خُطّطٍ إستراتيجية تُساهم في نموِّ قطاع التجزئة بالشراكة مع مختلف الأنشطة التي تُلبي احتياجات عملائه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد عروضه النقدية والمجانية.. إقبال متزايد على "سويفت" خلال شهر يوليو
سبق

شهد تطبيق سويفت الأسرع نموّاً على مستوى تطبيقات المملكة، إقبالاً مرتفعاً خلال الشهر الحالي بعد تقديمه عرض cash back 50 وعرض التوصيل المجاني لعدة مطاعمٍ مُختارة، ويعد التطبيق المفضّل لعملائِه كونه يقدم خدماتٍ لوجستية مميزة عن بقية تطبيقات التوصيل التقليدية؛ حيث تتجاوز خدماته عن توصيل الأطعمة إلى توصيل المواد الغذائية والمنتجات التجميلية والصحية والاستهلاكية.

ويساهم تطبيق سويفت بدوره في تلبية احتياجات عملائه من خلال توفير سلسلةٍ إمداديةٍ تعمل على إيصال المنتج إلى العميل بجودةٍ عاليةٍ وبأوقاتٍ مناسبةٍ منذ استلام الطلب وحتى تسليمه.

وتشمل عروض سويفت أكثر من 100 مطعم على مستوى المملكة ويضم كبرى العلامات التجارية مثل: ماكدونالدز، هرفي، بيت الشواية، مايسترو بيتزا، جان برجر، ويستمر العرض حتى نهاية شهر يوليو الحالي.

الجدير بالذكر أن تطبيق سويفت يقدم خدماته اللوجستية في ثلاث دول "السعودية، مصر، البحرين" وتعمل إدارته التنفيذية على خُطّطٍ إستراتيجية تُساهم في نموِّ قطاع التجزئة بالشراكة مع مختلف الأنشطة التي تُلبي احتياجات عملائه.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
08:48 PM

بعد عروضه النقدية والمجانية.. إقبال متزايد على "سويفت" خلال شهر يوليو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,258

شهد تطبيق سويفت الأسرع نموّاً على مستوى تطبيقات المملكة، إقبالاً مرتفعاً خلال الشهر الحالي بعد تقديمه عرض cash back 50 وعرض التوصيل المجاني لعدة مطاعمٍ مُختارة، ويعد التطبيق المفضّل لعملائِه كونه يقدم خدماتٍ لوجستية مميزة عن بقية تطبيقات التوصيل التقليدية؛ حيث تتجاوز خدماته عن توصيل الأطعمة إلى توصيل المواد الغذائية والمنتجات التجميلية والصحية والاستهلاكية.

ويساهم تطبيق سويفت بدوره في تلبية احتياجات عملائه من خلال توفير سلسلةٍ إمداديةٍ تعمل على إيصال المنتج إلى العميل بجودةٍ عاليةٍ وبأوقاتٍ مناسبةٍ منذ استلام الطلب وحتى تسليمه.

وتشمل عروض سويفت أكثر من 100 مطعم على مستوى المملكة ويضم كبرى العلامات التجارية مثل: ماكدونالدز، هرفي، بيت الشواية، مايسترو بيتزا، جان برجر، ويستمر العرض حتى نهاية شهر يوليو الحالي.

الجدير بالذكر أن تطبيق سويفت يقدم خدماته اللوجستية في ثلاث دول "السعودية، مصر، البحرين" وتعمل إدارته التنفيذية على خُطّطٍ إستراتيجية تُساهم في نموِّ قطاع التجزئة بالشراكة مع مختلف الأنشطة التي تُلبي احتياجات عملائه.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,108
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,285
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,191
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,144

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