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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8345.77 نقطة

بتداولات تجاوزت 4.6 مليار ريال لأكثر من 180 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 221.66 نقطة ليقفل عند مستوى 8345.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 193 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركتين على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت حائب، والشرقية للتنمية، وأسمنت الشرقية، وأسمنت أم القرى، وأسمنت الشمالية؛ الأكثرَ ارتفاعًا. أما أسهم شركات: جرير، وإكسترا؛ فكانت الأكثرَ انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و0.71%.

وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، وأسمنت الجوف، والجزيرة؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 250.06 نقطة ليقفل عند مستوى 6609.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 ألف سهم، تقاسمتها 450 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8345.77 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 221.66 نقطة ليقفل عند مستوى 8345.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 193 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركتين على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت حائب، والشرقية للتنمية، وأسمنت الشرقية، وأسمنت أم القرى، وأسمنت الشمالية؛ الأكثرَ ارتفاعًا. أما أسهم شركات: جرير، وإكسترا؛ فكانت الأكثرَ انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و0.71%.

وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، وأسمنت الجوف، والجزيرة؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 250.06 نقطة ليقفل عند مستوى 6609.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 ألف سهم، تقاسمتها 450 صفقة.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
04:17 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8345.77 نقطة

بتداولات تجاوزت 4.6 مليار ريال لأكثر من 180 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 221.66 نقطة ليقفل عند مستوى 8345.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 170 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 193 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركتين على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسمنت حائب، والشرقية للتنمية، وأسمنت الشرقية، وأسمنت أم القرى، وأسمنت الشمالية؛ الأكثرَ ارتفاعًا. أما أسهم شركات: جرير، وإكسترا؛ فكانت الأكثرَ انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و0.71%.

وكانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، وأسمنت الجوف، والجزيرة؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وسابك، وكيان السعودية؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 250.06 نقطة ليقفل عند مستوى 6609.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 85 ألف سهم، تقاسمتها 450 صفقة.

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