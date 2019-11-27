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شاهد.. مداهمة مستودع يخلط منتج المعسل بمواد غير صحية بجدة

إتلاف كميات من التبغ والنكهات مجهولة المصدر والقبض على المخالفين

نفّذت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مساء أمس الثلاثاء، حملة دهم بمشاركة الضبط الميداني بشرطة جدة، وإدارة مكافحة التبغ، ووزارة التجارة، على مستودع بأم حبلين شمال شرق المحافظة، يقوم بتدوير منتج التبغ المعسل، وخلطه بمواد غير صحية وتوزيعه على الأسواق.
وقال رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد الزهراني: إنه تم رصد عدم وجود تصريح في الموقع، وعمالة مخالفة، والقيام بأعمال غش تجاري في منتج التبغ وخلط مواد غير مسجلة في محتوى التبغ، وتعبئة التبغ في بيئة ملوثة.
وأضاف "الزهراني" أنه بناءً على ذلك فقد تم إتلاف ٢٤٤٥ كيلو من التبغ، و٧٥٠ كيلو جرامًا نكهات مجهولة المصدر، و٢٩ كيلو جلسرين، و٥١٢ سطلًا جاهزًا للتعبئة والتوزيع، و13.000 ألف ملصق؛ فيما صادرت ماكينة خلط وفرامة تبغ، وتم القبض على ٣ عمال.
وأكد "الزهراني" أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على المتورطين.

مداهمة مستودع أمانة محافظة جدة إدارة مكافحة التبغ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مداهمة مستودع يخلط منتج المعسل بمواد غير صحية بجدة
سبق

نفّذت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مساء أمس الثلاثاء، حملة دهم بمشاركة الضبط الميداني بشرطة جدة، وإدارة مكافحة التبغ، ووزارة التجارة، على مستودع بأم حبلين شمال شرق المحافظة، يقوم بتدوير منتج التبغ المعسل، وخلطه بمواد غير صحية وتوزيعه على الأسواق.
وقال رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد الزهراني: إنه تم رصد عدم وجود تصريح في الموقع، وعمالة مخالفة، والقيام بأعمال غش تجاري في منتج التبغ وخلط مواد غير مسجلة في محتوى التبغ، وتعبئة التبغ في بيئة ملوثة.
وأضاف "الزهراني" أنه بناءً على ذلك فقد تم إتلاف ٢٤٤٥ كيلو من التبغ، و٧٥٠ كيلو جرامًا نكهات مجهولة المصدر، و٢٩ كيلو جلسرين، و٥١٢ سطلًا جاهزًا للتعبئة والتوزيع، و13.000 ألف ملصق؛ فيما صادرت ماكينة خلط وفرامة تبغ، وتم القبض على ٣ عمال.
وأكد "الزهراني" أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على المتورطين.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
01:32 PM

شاهد.. مداهمة مستودع يخلط منتج المعسل بمواد غير صحية بجدة

إتلاف كميات من التبغ والنكهات مجهولة المصدر والقبض على المخالفين

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
6
7,196

نفّذت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مساء أمس الثلاثاء، حملة دهم بمشاركة الضبط الميداني بشرطة جدة، وإدارة مكافحة التبغ، ووزارة التجارة، على مستودع بأم حبلين شمال شرق المحافظة، يقوم بتدوير منتج التبغ المعسل، وخلطه بمواد غير صحية وتوزيعه على الأسواق.
وقال رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس أحمد الزهراني: إنه تم رصد عدم وجود تصريح في الموقع، وعمالة مخالفة، والقيام بأعمال غش تجاري في منتج التبغ وخلط مواد غير مسجلة في محتوى التبغ، وتعبئة التبغ في بيئة ملوثة.
وأضاف "الزهراني" أنه بناءً على ذلك فقد تم إتلاف ٢٤٤٥ كيلو من التبغ، و٧٥٠ كيلو جرامًا نكهات مجهولة المصدر، و٢٩ كيلو جلسرين، و٥١٢ سطلًا جاهزًا للتعبئة والتوزيع، و13.000 ألف ملصق؛ فيما صادرت ماكينة خلط وفرامة تبغ، وتم القبض على ٣ عمال.
وأكد "الزهراني" أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على المتورطين.

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