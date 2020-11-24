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أمير الباحة يستقبل رئيس "تعاطف" للخدمات الصحية بالمنطقة

ويدشن مقر الجمعية الجديد بالمخواة

استقبل أمير منطقة الباحة، الرئيس الفخري لجمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بالمنطقة، الأمير ‏الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمجلس ديوان الإمارة، أمس الاثنين، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن سعيد دماس، وعددا من منسوبي الجمعية، بحضور وكيل الإمارة أحمد بن صالح السياري.

ناقش أمير الباحة أبرز مناشط الجمعية خلال الجائحة، مستمعاً إلى شرح عن برامج الجمعية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتعمل على تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها بالمنطقة.

ونوه أمير المنطقة إلى الأهداف الإنسانية النبيلة التي تعمل عليها الجمعية، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور المجتمع لدعم الجمعية في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام كبير لكل ما يهم المواطن، متمنياً للقائمين عليها كل التوفيق والنجاح.

ودشن الأمير حسام بن سعود مقر فرع الجمعية الجديد بمحافظة المخواة، والذي يقدم خدمات الجمعية للقطاع التهامي، مشيداً بهذه الخطوة التي تؤكد نجاح مسار الجمعية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة للاستفادة من خدمات الجمعية، مع اهتمامه باحتياجات المواطنين المستفيدين بمحافظات: "الحجرة وقلوة والمخواة وغامد الزناد".

وأشرف أمير المنطقة على توقيع عدد من الشراكات بين جمعية تعاطف الخيرية وأمانة الباحة، وكذلك مع مؤسسة المجدوعي الخيرية وجمعية أرفى للتصلب المتعدد، بحضور وكيل الأمانة للشراكات المهندس منصور الباهوت، ومدير فرع مؤسسة المجدوعي الخيرية بالباحة مسفر بن محسن الغامدي، ورئيس مجلس إدارة أرفى فاطمة بنت سيحان الزهراني.

عقب ذلك تسلم أمير الباحة تقريرًا عن أعمال سير مركز تعاطف للرعاية النهارية لتأهيل وتدريب الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية بالمنطقة.

وكرم الأطفال المستفيدين من خدمات المركز الذين انتقلوا للتعليم العام؛ حيث قدم مكافآت مالية تحفيزاً لهم.

من جهته أعرب رئيس جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بالباحة، الدكتور علي بن سعيد دماس، عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة، على متابعته واهتمامه الدائم بالجمعية وما تقدمه من مناشط مختلفة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الباحة يستقبل رئيس "تعاطف" للخدمات الصحية بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة الباحة، الرئيس الفخري لجمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بالمنطقة، الأمير ‏الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمجلس ديوان الإمارة، أمس الاثنين، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن سعيد دماس، وعددا من منسوبي الجمعية، بحضور وكيل الإمارة أحمد بن صالح السياري.

ناقش أمير الباحة أبرز مناشط الجمعية خلال الجائحة، مستمعاً إلى شرح عن برامج الجمعية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتعمل على تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها بالمنطقة.

ونوه أمير المنطقة إلى الأهداف الإنسانية النبيلة التي تعمل عليها الجمعية، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور المجتمع لدعم الجمعية في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام كبير لكل ما يهم المواطن، متمنياً للقائمين عليها كل التوفيق والنجاح.

ودشن الأمير حسام بن سعود مقر فرع الجمعية الجديد بمحافظة المخواة، والذي يقدم خدمات الجمعية للقطاع التهامي، مشيداً بهذه الخطوة التي تؤكد نجاح مسار الجمعية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة للاستفادة من خدمات الجمعية، مع اهتمامه باحتياجات المواطنين المستفيدين بمحافظات: "الحجرة وقلوة والمخواة وغامد الزناد".

وأشرف أمير المنطقة على توقيع عدد من الشراكات بين جمعية تعاطف الخيرية وأمانة الباحة، وكذلك مع مؤسسة المجدوعي الخيرية وجمعية أرفى للتصلب المتعدد، بحضور وكيل الأمانة للشراكات المهندس منصور الباهوت، ومدير فرع مؤسسة المجدوعي الخيرية بالباحة مسفر بن محسن الغامدي، ورئيس مجلس إدارة أرفى فاطمة بنت سيحان الزهراني.

عقب ذلك تسلم أمير الباحة تقريرًا عن أعمال سير مركز تعاطف للرعاية النهارية لتأهيل وتدريب الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية بالمنطقة.

وكرم الأطفال المستفيدين من خدمات المركز الذين انتقلوا للتعليم العام؛ حيث قدم مكافآت مالية تحفيزاً لهم.

من جهته أعرب رئيس جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بالباحة، الدكتور علي بن سعيد دماس، عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة، على متابعته واهتمامه الدائم بالجمعية وما تقدمه من مناشط مختلفة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
07:13 PM

أمير الباحة يستقبل رئيس "تعاطف" للخدمات الصحية بالمنطقة

ويدشن مقر الجمعية الجديد بالمخواة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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استقبل أمير منطقة الباحة، الرئيس الفخري لجمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بالمنطقة، الأمير ‏الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمجلس ديوان الإمارة، أمس الاثنين، رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن سعيد دماس، وعددا من منسوبي الجمعية، بحضور وكيل الإمارة أحمد بن صالح السياري.

ناقش أمير الباحة أبرز مناشط الجمعية خلال الجائحة، مستمعاً إلى شرح عن برامج الجمعية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتعمل على تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها بالمنطقة.

ونوه أمير المنطقة إلى الأهداف الإنسانية النبيلة التي تعمل عليها الجمعية، مؤكدًا ضرورة تفعيل دور المجتمع لدعم الجمعية في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام كبير لكل ما يهم المواطن، متمنياً للقائمين عليها كل التوفيق والنجاح.

ودشن الأمير حسام بن سعود مقر فرع الجمعية الجديد بمحافظة المخواة، والذي يقدم خدمات الجمعية للقطاع التهامي، مشيداً بهذه الخطوة التي تؤكد نجاح مسار الجمعية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة للاستفادة من خدمات الجمعية، مع اهتمامه باحتياجات المواطنين المستفيدين بمحافظات: "الحجرة وقلوة والمخواة وغامد الزناد".

وأشرف أمير المنطقة على توقيع عدد من الشراكات بين جمعية تعاطف الخيرية وأمانة الباحة، وكذلك مع مؤسسة المجدوعي الخيرية وجمعية أرفى للتصلب المتعدد، بحضور وكيل الأمانة للشراكات المهندس منصور الباهوت، ومدير فرع مؤسسة المجدوعي الخيرية بالباحة مسفر بن محسن الغامدي، ورئيس مجلس إدارة أرفى فاطمة بنت سيحان الزهراني.

عقب ذلك تسلم أمير الباحة تقريرًا عن أعمال سير مركز تعاطف للرعاية النهارية لتأهيل وتدريب الأطفال ذوي الاضطرابات النمائية بالمنطقة.

وكرم الأطفال المستفيدين من خدمات المركز الذين انتقلوا للتعليم العام؛ حيث قدم مكافآت مالية تحفيزاً لهم.

من جهته أعرب رئيس جمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بالباحة، الدكتور علي بن سعيد دماس، عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة، على متابعته واهتمامه الدائم بالجمعية وما تقدمه من مناشط مختلفة.

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