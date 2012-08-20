أسبوع رياضي حافل: أندية دوري المحترفين تحصل على الكفاءة المالية
وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من الطائرة
اختُتِم أسبوع حافل بالفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، ما يميزه تنوع الأخبار في مختلف الرياضات، وهو ما جعلها محور حديث الرأي العام المحلي والعالمي، حيث لم تغب عنه الإثارة والتشويق، والتي كانت حاضرة في كل المنافسات الرياضية.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
ففي الشأن المحلي، طغت أخبار حصول الأندية الكبار على شهادة الكفاءة المالية التي كانت عقبة أمامها لتسجيل لاعبيها الجدد، الأبرز بالمشهد الرياضي في المملكة، أما في الشأن العالمي كان خبر وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من الطائرة، ورفض النجم الفرنسي كليان مبابي التجديد مع ناديه الأبرز عالمياً.
أسبوع رياضي حافل: أندية دوري المحترفين تحصل على الكفاءة المالية
محمود الحمدسبق2021-08-20
اختُتِم أسبوع حافل بالفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، ما يميزه تنوع الأخبار في مختلف الرياضات، وهو ما جعلها محور حديث الرأي العام المحلي والعالمي، حيث لم تغب عنه الإثارة والتشويق، والتي كانت حاضرة في كل المنافسات الرياضية.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
ففي الشأن المحلي، طغت أخبار حصول الأندية الكبار على شهادة الكفاءة المالية التي كانت عقبة أمامها لتسجيل لاعبيها الجدد، الأبرز بالمشهد الرياضي في المملكة، أما في الشأن العالمي كان خبر وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من الطائرة، ورفض النجم الفرنسي كليان مبابي التجديد مع ناديه الأبرز عالمياً.
اختُتِم أسبوع حافل بالفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، ما يميزه تنوع الأخبار في مختلف الرياضات، وهو ما جعلها محور حديث الرأي العام المحلي والعالمي، حيث لم تغب عنه الإثارة والتشويق، والتي كانت حاضرة في كل المنافسات الرياضية.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
ففي الشأن المحلي، طغت أخبار حصول الأندية الكبار على شهادة الكفاءة المالية التي كانت عقبة أمامها لتسجيل لاعبيها الجدد، الأبرز بالمشهد الرياضي في المملكة، أما في الشأن العالمي كان خبر وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من الطائرة، ورفض النجم الفرنسي كليان مبابي التجديد مع ناديه الأبرز عالمياً.