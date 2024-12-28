النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. عروض الهجانة الباكستانية تستهوي زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حضرها أكثر من 3 آلاف زائر

استهوت عروض الهجانة الباكستانية زوار وسياح مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة في الصياهد.

وقال المسؤول عن معرض الإبليات في المهرجان "مشعل المزيني": "تأتي مشاركة الهجانة الباكستانية في المهرجان؛ بهدف تعريف الزوار باستخدامات الإبل في بلادهم والتي تتمثل في العروض والزينة وكل ما يتعلق في الترفيه".

وأضاف: "تشهد هذه الفعالية المقامة ضمن معرض الإبليات منذ انطلاقها في بداية شهر ديسمبر إقبالًا كبيرًا، وخصوصًا على هذا النوع من العروض التي تُعتبر غريبة، حيث بلغ عدد الزوار قرابة 3000 زائر وسائح وقفوا واستمتعوا عند هذه الفعالية".

وتابع: "تقدم الهجانة الباكستانية مجموعة من الفعاليات المختلفة؛ مثل عروضها ضمن مضمار تبلغ مساحته 30 مترًا مربعًا".

وعن أنواع العروض المقدمة أشار "المزيني" إلى أنها تشمل الزينة، وتكون بحلاقة الإبل بطرق فنية تشكل نقوشًا وزخارف مختلفة، بالإضافة إلى عرض ركوب الرحول التي خصص جزء منها لصغار السن، يستخدم فيه نوع معين من الرحول، وكذلك يقدمون عروض الترويض والتي تحتوي على استعراض لعدد من الرقصات وتطويع الإبل من خلال تنفيذها عددًا من الحركات التي يطلبها منها مدربها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. عروض الهجانة الباكستانية تستهوي زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

استهوت عروض الهجانة الباكستانية زوار وسياح مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة في الصياهد.

وقال المسؤول عن معرض الإبليات في المهرجان "مشعل المزيني": "تأتي مشاركة الهجانة الباكستانية في المهرجان؛ بهدف تعريف الزوار باستخدامات الإبل في بلادهم والتي تتمثل في العروض والزينة وكل ما يتعلق في الترفيه".

وأضاف: "تشهد هذه الفعالية المقامة ضمن معرض الإبليات منذ انطلاقها في بداية شهر ديسمبر إقبالًا كبيرًا، وخصوصًا على هذا النوع من العروض التي تُعتبر غريبة، حيث بلغ عدد الزوار قرابة 3000 زائر وسائح وقفوا واستمتعوا عند هذه الفعالية".

وتابع: "تقدم الهجانة الباكستانية مجموعة من الفعاليات المختلفة؛ مثل عروضها ضمن مضمار تبلغ مساحته 30 مترًا مربعًا".

وعن أنواع العروض المقدمة أشار "المزيني" إلى أنها تشمل الزينة، وتكون بحلاقة الإبل بطرق فنية تشكل نقوشًا وزخارف مختلفة، بالإضافة إلى عرض ركوب الرحول التي خصص جزء منها لصغار السن، يستخدم فيه نوع معين من الرحول، وكذلك يقدمون عروض الترويض والتي تحتوي على استعراض لعدد من الرقصات وتطويع الإبل من خلال تنفيذها عددًا من الحركات التي يطلبها منها مدربها.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
07:49 PM

شاهد.. عروض الهجانة الباكستانية تستهوي زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حضرها أكثر من 3 آلاف زائر

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
3,214

استهوت عروض الهجانة الباكستانية زوار وسياح مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة في الصياهد.

وقال المسؤول عن معرض الإبليات في المهرجان "مشعل المزيني": "تأتي مشاركة الهجانة الباكستانية في المهرجان؛ بهدف تعريف الزوار باستخدامات الإبل في بلادهم والتي تتمثل في العروض والزينة وكل ما يتعلق في الترفيه".

وأضاف: "تشهد هذه الفعالية المقامة ضمن معرض الإبليات منذ انطلاقها في بداية شهر ديسمبر إقبالًا كبيرًا، وخصوصًا على هذا النوع من العروض التي تُعتبر غريبة، حيث بلغ عدد الزوار قرابة 3000 زائر وسائح وقفوا واستمتعوا عند هذه الفعالية".

وتابع: "تقدم الهجانة الباكستانية مجموعة من الفعاليات المختلفة؛ مثل عروضها ضمن مضمار تبلغ مساحته 30 مترًا مربعًا".

وعن أنواع العروض المقدمة أشار "المزيني" إلى أنها تشمل الزينة، وتكون بحلاقة الإبل بطرق فنية تشكل نقوشًا وزخارف مختلفة، بالإضافة إلى عرض ركوب الرحول التي خصص جزء منها لصغار السن، يستخدم فيه نوع معين من الرحول، وكذلك يقدمون عروض الترويض والتي تحتوي على استعراض لعدد من الرقصات وتطويع الإبل من خلال تنفيذها عددًا من الحركات التي يطلبها منها مدربها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,983
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,049
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,615
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,526

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة