الأردن تسجل 5123 إصابة جديدة بكورونا و 57 حالة وفاة

223 حالة إضافية و6 ضحايا بالسودان

سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية، 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" و6 حالات وفاة وتعافي 33 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 17627، متضمنة 1241 وفاة، وتعافي 10208 حالات.



الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 219530 إصابة.



وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 155026 بعد تسجيل 6454 حالة إضافية، كما سجلت 57 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 2751 حالة.