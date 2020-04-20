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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

الصحة التونسية تعلن عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفعت الإصابات إلى 879 حالة واستقرت الوفيات عند 37 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 879 مصاباً.

ولم تعلن المصادر عن تسجيل وفيات جديدة بالمرض، ليستقر عدد الوفيات عند 37 وفاة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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الصحة التونسية تعلن عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 879 مصاباً.

ولم تعلن المصادر عن تسجيل وفيات جديدة بالمرض، ليستقر عدد الوفيات عند 37 وفاة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
12:17 AM

الصحة التونسية تعلن عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفعت الإصابات إلى 879 حالة واستقرت الوفيات عند 37 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 879 مصاباً.

ولم تعلن المصادر عن تسجيل وفيات جديدة بالمرض، ليستقر عدد الوفيات عند 37 وفاة.

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