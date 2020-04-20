ولم تعلن المصادر عن تسجيل وفيات جديدة بالمرض، ليستقر عدد الوفيات عند 37 وفاة.

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 879 مصاباً.

الصحة التونسية تعلن عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-20 أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 879 مصاباً. ولم تعلن المصادر عن تسجيل وفيات جديدة بالمرض، ليستقر عدد الوفيات عند 37 وفاة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 12:17 AM

الصحة التونسية تعلن عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفعت الإصابات إلى 879 حالة واستقرت الوفيات عند 37 شخصاً





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أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 879 مصاباً.

ولم تعلن المصادر عن تسجيل وفيات جديدة بالمرض، ليستقر عدد الوفيات عند 37 وفاة.