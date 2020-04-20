الصحة التونسية تعلن عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 879 مصاباً.
ولم تعلن المصادر عن تسجيل وفيات جديدة بالمرض، ليستقر عدد الوفيات عند 37 وفاة.
أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 879 مصاباً.
ولم تعلن المصادر عن تسجيل وفيات جديدة بالمرض، ليستقر عدد الوفيات عند 37 وفاة.تونس فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 879 مصاباً.
ولم تعلن المصادر عن تسجيل وفيات جديدة بالمرض، ليستقر عدد الوفيات عند 37 وفاة.
أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 879 مصاباً.
ولم تعلن المصادر عن تسجيل وفيات جديدة بالمرض، ليستقر عدد الوفيات عند 37 وفاة.