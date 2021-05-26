وكان اللص قد استغل وضع المركبة قيد التشغيل لسرقتها؛ حيث قام مالكها بمحاولة منعه من الاستيلاء عليها، قبل أن يسقط أرضًا؛ ليقوم السارق بدهسه والفرار من الموقع.

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لصًّا يقوم بسرقة مركبة من أمام أحد المحلات التجارية يعتقد أنها بالرياض.

بالفيديو.. لص يسرق سيارة ويقوم بدهس مالكها قاسم الخبراني سبق 2019-05-26 أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لصًّا يقوم بسرقة مركبة من أمام أحد المحلات التجارية يعتقد أنها بالرياض. وكان اللص قد استغل وضع المركبة قيد التشغيل لسرقتها؛ حيث قام مالكها بمحاولة منعه من الاستيلاء عليها، قبل أن يسقط أرضًا؛ ليقوم السارق بدهسه والفرار من الموقع.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 10:24 AM

بالفيديو.. لص يسرق سيارة ويقوم بدهس مالكها كانت على وضع التشغيل أمام أحد المحلات التجارية





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أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لصًّا يقوم بسرقة مركبة من أمام أحد المحلات التجارية يعتقد أنها بالرياض.

وكان اللص قد استغل وضع المركبة قيد التشغيل لسرقتها؛ حيث قام مالكها بمحاولة منعه من الاستيلاء عليها، قبل أن يسقط أرضًا؛ ليقوم السارق بدهسه والفرار من الموقع.