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"الجوازات" تبدأ في إجراءات سفر المعتمرين المتأخرين عن المغادرة

الذين صدرت الأوامر السامية بإعفائهم من الآثار القانونية والغرامات

بدأت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، بإنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية، المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة، الذين صدرت الأوامر السامية الكريمة بإعفائهم من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة نظاماً المترتبة على التأخير عن المغادرة، والإعفاء من وضعهم في قائمة المرحّلين "بصمة مرحل"، وتأمين عودتهم إلى بلدانهم، وذلك بإشراف اللجنة المعنية بمغادرة المعتمرين المتأخرين والراغبين في السفر.

وأوضحت الجوازات أنه بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات التشغيلية المختصة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، جرى استقبال المسافرين وإنهاء إجراءات مغادرتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

جوازات مطار الملك عبدالعزيز جدة إنهاء إجراءات سفر المعتمرين

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"الجوازات" تبدأ في إجراءات سفر المعتمرين المتأخرين عن المغادرة
سبق

بدأت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، بإنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية، المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة، الذين صدرت الأوامر السامية الكريمة بإعفائهم من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة نظاماً المترتبة على التأخير عن المغادرة، والإعفاء من وضعهم في قائمة المرحّلين "بصمة مرحل"، وتأمين عودتهم إلى بلدانهم، وذلك بإشراف اللجنة المعنية بمغادرة المعتمرين المتأخرين والراغبين في السفر.

وأوضحت الجوازات أنه بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات التشغيلية المختصة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، جرى استقبال المسافرين وإنهاء إجراءات مغادرتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
03:57 PM

"الجوازات" تبدأ في إجراءات سفر المعتمرين المتأخرين عن المغادرة

الذين صدرت الأوامر السامية بإعفائهم من الآثار القانونية والغرامات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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بدأت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، بإنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية، المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة، الذين صدرت الأوامر السامية الكريمة بإعفائهم من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة نظاماً المترتبة على التأخير عن المغادرة، والإعفاء من وضعهم في قائمة المرحّلين "بصمة مرحل"، وتأمين عودتهم إلى بلدانهم، وذلك بإشراف اللجنة المعنية بمغادرة المعتمرين المتأخرين والراغبين في السفر.

وأوضحت الجوازات أنه بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات التشغيلية المختصة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، جرى استقبال المسافرين وإنهاء إجراءات مغادرتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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