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انفراجة للأزمة.. المعارضة السودانية تتفاوض مباشرة مع "العسكري"

بشرط إطلاق سراح المعتقلين وعودة خدمة الإنترنت وإطلاق الحريات

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان موافقتها مبدئياً على الدخول في تفاوض مباشر مع المجلس العسكري الانتقالي السوداني، بحضور وسيطي الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم: إن التحالف وافق مبدئياً للدخول في مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري، لكنه اشترط تضمين ست نقاط في ورقة التفاوض الإفريقية الإثيوبية المشتركة، وتلقيها مكتوباً يفيد بذلك.

وأوضح أن من بين هذه النقاط مراجعة إجراءات بناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين وعودة خدمة الإنترنت، وإطلاق الحريات، بالإضافة إلى أن يكون هناك مدى زمني لعملية التفاوض اقترحت قوى التغيير أن يكون لمدة 72 ساعة.

وأوضح "عباس" أن التحالف يتطلع إلى تسلم ورقة الوساطة المعدلة حتى يتأكد من تضمين الوسطاء للنقاط المطروحة، مؤكداً أن الوسطاء أبلغوهم بأنهم ليس لديهم مانع من تضمينها، وتوقع العودة إلى التفاوض مساء اليوم.

ولفت "عباس" إلى أن التفاوض مع المجلس العسكري سيكون محصوراً في نقطة واحدة هي رئاسة مجلس السيادة.

وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الطرفان في تفاوض مباشر منذ فضّ الاعتصام في 29 رمضان، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

الرئيسية/ أخبار العالم

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انفراجة للأزمة.. المعارضة السودانية تتفاوض مباشرة مع "العسكري"
سبق

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان موافقتها مبدئياً على الدخول في تفاوض مباشر مع المجلس العسكري الانتقالي السوداني، بحضور وسيطي الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم: إن التحالف وافق مبدئياً للدخول في مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري، لكنه اشترط تضمين ست نقاط في ورقة التفاوض الإفريقية الإثيوبية المشتركة، وتلقيها مكتوباً يفيد بذلك.

وأوضح أن من بين هذه النقاط مراجعة إجراءات بناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين وعودة خدمة الإنترنت، وإطلاق الحريات، بالإضافة إلى أن يكون هناك مدى زمني لعملية التفاوض اقترحت قوى التغيير أن يكون لمدة 72 ساعة.

وأوضح "عباس" أن التحالف يتطلع إلى تسلم ورقة الوساطة المعدلة حتى يتأكد من تضمين الوسطاء للنقاط المطروحة، مؤكداً أن الوسطاء أبلغوهم بأنهم ليس لديهم مانع من تضمينها، وتوقع العودة إلى التفاوض مساء اليوم.

ولفت "عباس" إلى أن التفاوض مع المجلس العسكري سيكون محصوراً في نقطة واحدة هي رئاسة مجلس السيادة.

وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الطرفان في تفاوض مباشر منذ فضّ الاعتصام في 29 رمضان، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
08:07 PM

انفراجة للأزمة.. المعارضة السودانية تتفاوض مباشرة مع "العسكري"

بشرط إطلاق سراح المعتقلين وعودة خدمة الإنترنت وإطلاق الحريات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان موافقتها مبدئياً على الدخول في تفاوض مباشر مع المجلس العسكري الانتقالي السوداني، بحضور وسيطي الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني في مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم: إن التحالف وافق مبدئياً للدخول في مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري، لكنه اشترط تضمين ست نقاط في ورقة التفاوض الإفريقية الإثيوبية المشتركة، وتلقيها مكتوباً يفيد بذلك.

وأوضح أن من بين هذه النقاط مراجعة إجراءات بناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين وعودة خدمة الإنترنت، وإطلاق الحريات، بالإضافة إلى أن يكون هناك مدى زمني لعملية التفاوض اقترحت قوى التغيير أن يكون لمدة 72 ساعة.

وأوضح "عباس" أن التحالف يتطلع إلى تسلم ورقة الوساطة المعدلة حتى يتأكد من تضمين الوسطاء للنقاط المطروحة، مؤكداً أن الوسطاء أبلغوهم بأنهم ليس لديهم مانع من تضمينها، وتوقع العودة إلى التفاوض مساء اليوم.

ولفت "عباس" إلى أن التفاوض مع المجلس العسكري سيكون محصوراً في نقطة واحدة هي رئاسة مجلس السيادة.

وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الطرفان في تفاوض مباشر منذ فضّ الاعتصام في 29 رمضان، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

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