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أريزونا.. مبتعثو "خبرات 3" يعرفون بـ"موسم الرياض والتأشيرة السياحية" و"أبشر"

خطفوا الأنظار بـ15 فعالية والزوار انهالوا بالاستفسارات.. والأمريكيات ارتدين "المطرّز"

لفت مبتعثو برنامج التطوير المهني النوعي "خبرات 3"، الأنظار لدى مشاركتهم في الأسبوع الدولي التعليمي بجامعة أريزونا؛ حيث قاموا بدعم من هيئة السياحة والتراث الوطني بعرض مواسم السعودية والأزياء التقليدية السعودية، وأبرز المنصات الإلكترونية التي تهم السياح والقادمين للمملكة.

وقال أحد مبتعثي البرنامج سلطان العنزي لـ"سبق": هناك إعجاب كبير من قبل الزائرين وبشكل لافت، وكانوا يسألون كثيرًا عن كيفية استخراج التأشيرة السياحة للسعودية، وأبرز الأماكن السياحية فيها، خاصة مع النقلة الكبيرة التي يتابعونها في قطاع الترفيه وما يقدمه موسم الرياض هذه الأيام بالمملكة.

وأضاف: المبتعثون والمبتعثات استعدوا بشكل مكثف لهذه المناسبة وتمثيل المملكة العربية السعودية بعمل مشرف؛ حيث تم توزيع الجميع على شكل مجموعات، كل مجموعة تهتم بموضوع معين، وقد تفاعل معها زوار المعرض واستمتعوا بما قدم لهم.

وأردف: المواضيع على النحو التالي: مواسم السعودية، رؤية ٢٠٣٠، الحج، السياحة في السعودية واستقبال الزوار، أبرز الأنظمة المعلوماتية المستخدمة في السعودية؛ مثل نظام "أبشر" ونظام "نور" وغيره من الأنظمة الحديثة، كما كان هناك ركن للضيافة السعودية وتقديم القهوة والشاي والمأكولات الشعبية.

وتابع: هناك أركان للخط العربي والفنون التشكيلية، وركن اللباس السعودي التقليدي للرجل والمرأة؛ مثل الشماغ والغترة والمطرّز وغيرها، وجاءت كل هذه الجهود بدافع الواجب لتمثيل المملكة بشكل احترافي وملائم، ونثمّن دعم هيئة السياحة والتراث وتعاونها لتقديم المواد المرئية والصوتية التي سهلت مهمة عرضها بشكل كبير.

وفي نهاية الحفل، قدمت كلٌّ من: الدكتورة "روهي كان"، والدكتورة "اليسا نوستاس"، شهادات شكر للمساهمين في المعرض، وثمنت جهودهم المبذولة في إنجاحه.

خبرات 3 جامعة أريزونا هيئة السياحة والتراث الوطني مواسم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أريزونا.. مبتعثو "خبرات 3" يعرفون بـ"موسم الرياض والتأشيرة السياحية" و"أبشر"
سبق

لفت مبتعثو برنامج التطوير المهني النوعي "خبرات 3"، الأنظار لدى مشاركتهم في الأسبوع الدولي التعليمي بجامعة أريزونا؛ حيث قاموا بدعم من هيئة السياحة والتراث الوطني بعرض مواسم السعودية والأزياء التقليدية السعودية، وأبرز المنصات الإلكترونية التي تهم السياح والقادمين للمملكة.

وقال أحد مبتعثي البرنامج سلطان العنزي لـ"سبق": هناك إعجاب كبير من قبل الزائرين وبشكل لافت، وكانوا يسألون كثيرًا عن كيفية استخراج التأشيرة السياحة للسعودية، وأبرز الأماكن السياحية فيها، خاصة مع النقلة الكبيرة التي يتابعونها في قطاع الترفيه وما يقدمه موسم الرياض هذه الأيام بالمملكة.

وأضاف: المبتعثون والمبتعثات استعدوا بشكل مكثف لهذه المناسبة وتمثيل المملكة العربية السعودية بعمل مشرف؛ حيث تم توزيع الجميع على شكل مجموعات، كل مجموعة تهتم بموضوع معين، وقد تفاعل معها زوار المعرض واستمتعوا بما قدم لهم.

وأردف: المواضيع على النحو التالي: مواسم السعودية، رؤية ٢٠٣٠، الحج، السياحة في السعودية واستقبال الزوار، أبرز الأنظمة المعلوماتية المستخدمة في السعودية؛ مثل نظام "أبشر" ونظام "نور" وغيره من الأنظمة الحديثة، كما كان هناك ركن للضيافة السعودية وتقديم القهوة والشاي والمأكولات الشعبية.

وتابع: هناك أركان للخط العربي والفنون التشكيلية، وركن اللباس السعودي التقليدي للرجل والمرأة؛ مثل الشماغ والغترة والمطرّز وغيرها، وجاءت كل هذه الجهود بدافع الواجب لتمثيل المملكة بشكل احترافي وملائم، ونثمّن دعم هيئة السياحة والتراث وتعاونها لتقديم المواد المرئية والصوتية التي سهلت مهمة عرضها بشكل كبير.

وفي نهاية الحفل، قدمت كلٌّ من: الدكتورة "روهي كان"، والدكتورة "اليسا نوستاس"، شهادات شكر للمساهمين في المعرض، وثمنت جهودهم المبذولة في إنجاحه.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
01:58 PM

أريزونا.. مبتعثو "خبرات 3" يعرفون بـ"موسم الرياض والتأشيرة السياحية" و"أبشر"

خطفوا الأنظار بـ15 فعالية والزوار انهالوا بالاستفسارات.. والأمريكيات ارتدين "المطرّز"

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زيد الخمشي - الرياض
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لفت مبتعثو برنامج التطوير المهني النوعي "خبرات 3"، الأنظار لدى مشاركتهم في الأسبوع الدولي التعليمي بجامعة أريزونا؛ حيث قاموا بدعم من هيئة السياحة والتراث الوطني بعرض مواسم السعودية والأزياء التقليدية السعودية، وأبرز المنصات الإلكترونية التي تهم السياح والقادمين للمملكة.

وقال أحد مبتعثي البرنامج سلطان العنزي لـ"سبق": هناك إعجاب كبير من قبل الزائرين وبشكل لافت، وكانوا يسألون كثيرًا عن كيفية استخراج التأشيرة السياحة للسعودية، وأبرز الأماكن السياحية فيها، خاصة مع النقلة الكبيرة التي يتابعونها في قطاع الترفيه وما يقدمه موسم الرياض هذه الأيام بالمملكة.

وأضاف: المبتعثون والمبتعثات استعدوا بشكل مكثف لهذه المناسبة وتمثيل المملكة العربية السعودية بعمل مشرف؛ حيث تم توزيع الجميع على شكل مجموعات، كل مجموعة تهتم بموضوع معين، وقد تفاعل معها زوار المعرض واستمتعوا بما قدم لهم.

وأردف: المواضيع على النحو التالي: مواسم السعودية، رؤية ٢٠٣٠، الحج، السياحة في السعودية واستقبال الزوار، أبرز الأنظمة المعلوماتية المستخدمة في السعودية؛ مثل نظام "أبشر" ونظام "نور" وغيره من الأنظمة الحديثة، كما كان هناك ركن للضيافة السعودية وتقديم القهوة والشاي والمأكولات الشعبية.

وتابع: هناك أركان للخط العربي والفنون التشكيلية، وركن اللباس السعودي التقليدي للرجل والمرأة؛ مثل الشماغ والغترة والمطرّز وغيرها، وجاءت كل هذه الجهود بدافع الواجب لتمثيل المملكة بشكل احترافي وملائم، ونثمّن دعم هيئة السياحة والتراث وتعاونها لتقديم المواد المرئية والصوتية التي سهلت مهمة عرضها بشكل كبير.

وفي نهاية الحفل، قدمت كلٌّ من: الدكتورة "روهي كان"، والدكتورة "اليسا نوستاس"، شهادات شكر للمساهمين في المعرض، وثمنت جهودهم المبذولة في إنجاحه.

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