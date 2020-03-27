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"الصحة العالمية" تُناشد الدول: لا تعالجوا "كورونا" بأدوية غير ثابتة.. هنا الحصاد

قالت: 100 ألف شخص تماثلوا للشفاء وأكثر من نصف مليون إصابة مؤكدة بالفيروس

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم: إن هناك أكثر من 100 ألف شخص تماثلوا للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضحت المنظمة أن هناك أكثر من نصف مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة.

وناشدت "الصحة العالمية" دول العالم، عدمَ استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعدُ في علاج الفيروس.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة العالمية" تُناشد الدول: لا تعالجوا "كورونا" بأدوية غير ثابتة.. هنا الحصاد
سبق

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم: إن هناك أكثر من 100 ألف شخص تماثلوا للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضحت المنظمة أن هناك أكثر من نصف مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة.

وناشدت "الصحة العالمية" دول العالم، عدمَ استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعدُ في علاج الفيروس.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
08:00 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:38 PM

"الصحة العالمية" تُناشد الدول: لا تعالجوا "كورونا" بأدوية غير ثابتة.. هنا الحصاد

قالت: 100 ألف شخص تماثلوا للشفاء وأكثر من نصف مليون إصابة مؤكدة بالفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
10,350

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم: إن هناك أكثر من 100 ألف شخص تماثلوا للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضحت المنظمة أن هناك أكثر من نصف مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم، وأكثر من 20 ألف حالة وفاة.

وناشدت "الصحة العالمية" دول العالم، عدمَ استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعدُ في علاج الفيروس.

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