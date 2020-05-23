الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين يرفعون التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رفع أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد،، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، جليل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

وسأل سموه الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن عزًّا ورفعة وتمكينًا في ظل القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ، والجميع يهنأ بالخير والنعيم، والصحة والسلامة.

أمير تبوك

كما رفع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سموه: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم، باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك، أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة، والله يحفظكم ويرعاكم.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، وقال: "يشرفني أن أبعث لسموكم الكريم، باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك، أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم. والله يحفظكم ويرعاكم".

وزير الثقافة

رفع وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي كافة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى - عز وجل - أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والمسرات.

وقال سموه: "إن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، تسجل فصلاً تاريخيًّا جديدًا في مواجهة أحد أكبر التحديات الصحية التي عرفها العالم في الفترة الأخيرة". مشيرًا إلى أن المواطنين والمقيمين سجلوا أيضًا التزامًا بالتعليمات، ونصرًا كبيرًا في معركة "الوعي" التي تخوضها البشرية أمام تفشي الجائحة.

وقدم سموه جزيل الشكر إلى كل العاملين في جميع القطاعات التي ما زالت تواجه جائحة كورونا بالعمل الدؤوب والتفاني، من ممارسين صحيين ورجال أمن وموظفين حكوميين وموظفي قطاع خاص، قائلاً: "أنتم محل فخر السعوديين واعتزازهم، وتضحياتكم سيخلدها التاريخ. شكرًا لكم وإليكم يا أبطال".

وأكد سموه أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، والإجراءات الاحترازية التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفاظًا على صحة المواطنين، إلا أن فرحة العيد عامرة في كل الظروف والأحوال، وأنها تشكِّل ملمحًا ثقافيًّا عريقًا ضاربًا في أعماق الأرض. مؤكدًا أهمية التراث غير المادي، وعمل وزارة الثقافة في توثيقه وتسجيله عبر خطة طموحة.

أمير الجوف

ورفع أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سموه: "يطيب لي بهذه المناسبة المباركة أن أرفع لكم –أيدكم الله– باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، وأسأل الله – عز وجل – أن يديم عزكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة -حفظكم الله- ".

كما رفع سمو أمير الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، أعرب فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا بالخير والنماء.

وزير الرياضة

ورفع وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، ولأبناء هذا الوطن الغالي كافة، وللأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال سموه بهذه المناسبة: "نحتفل اليوم بهذه المناسبة السعيدة في ظل هذه الظروف الاستثنائية من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تثبت فيه قيادتنا الرشيدة ـ حفظها الله ـ حرصها واهتمامها بكل من يعيش على هذه الأرض المباركة، وتجسد ذلك بإجراءات احترازية وتدابير وقائية غير مسبوقة، قامت بها قيادة وطننا خلال هذه الأزمة عبر الاهتمام والحفاظ على صحة الإنسان، وبمقدرات بلادنا الغالية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لأحوال أبناء الوطن في الخارج، وتسهيل جميع احتياجاتهم وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين".

وأضاف سموه: "أشكر -باسمي واسم جميع الرياضيين كافة- الطواقم الصحية والأمنية على الجهود الكبيرة والعظيمة التي يقومون بها في هذه الأزمة، وحرصهم على تحقيق أعلى درجات السلامة للمواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة".

واختتم سمو وزير الرياضة حديثه قائلاً: "أسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه، وأن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويسدد خطاهما في كل وقت وحين، وأن يديم علينا حكومة وشعبًا نعمة الأمن والأمان والرخاء والتطور في المجالات كافة، وأن يبعد عنا هذا الوباء، ويغدق علينا بوافر الصحة والعافية".

نائب أمير مكة المكرمة

ورفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على السعودية نعمتَي الأمن والأمان.

كما سأل سموه الله أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وقيادتها والأمة الإسلامية باليُمن والبركات، وقد تخطى العالم الظروف الراهنة نتيجة جائحة فيروس كورونا، وأن يزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة.

نائب أمير الجوف

ورفع نائب أمير منطقة الجوف، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

‏ودعا سموه الله أن يعيد هذه المناسبة على القيادة أعوامًا عديدة بالصحة والعافية، وعلى البلاد بالخير والمسرات، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، ويرفع هذا الوباء عن الجميع، ‏وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

الرئيس العام لشؤون الحرمين

ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونجاح خطة موسم شهر رمضان الكريم لعام 1441هـ.

وقال: أرفع باسمي واسم منسوبي الرئاسة كافة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بهذه المناسبة السعيدة، وبمناسبة نجاح الخطة المتبعة لموسم رمضان المبارك لهذا العام والحمد لله.

وأكد معاليه أهمية استشعار هذه المناسبة الدينية السعيدة في النفوس، مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لحفظ النفس والتزام البيوت، وعدم المخاطرة بأرواح الآخرين والاختلاط بهم.

وأوضح أن تعاون وتكاتف جميع الجهات المسؤولة في الحرمين الشريفين، وتوجيهات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله-، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، أسهمت بشكل مباشر في نجاح الخطة، حتى في ظل الوضع الراهن والتعامل الاحترازي مع جائحة كورونا، داعيًا الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية والعربية بحال أفضل، وخير أكمل، وسعادة أجمل، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع من جائحة كورونا، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وقادة بلادنا الميامين، وأن يطيل عمرهم في خدمة البيتين وجميع المسلمين.