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"الصحة" تعلن تسجيل 140 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وعدد المتعافين يرتفع إلى 420

ببراءة.. هكذا وبّخ طفل مخالفي احترازات "كورونا": "معي حلاق" وتصور!

تساءل بغضب: الدول منعت هل هو عناد؟ ما الذي حققته غير العقوبة والسجن؟

وبّخ طفل، عبر فيديو متداول في مواقع التواصل، المخالفين لقرار منع التجول وإحضار الحلاقين إلى المنازل، منتقداً تصويرهم لمخالفاتهم والتباهي بها بنشرها عبر حساباتهم في مواقع التواصل.

وتساءل الطفل مستنكراً في الفيديو الذي حاز على إعجاب المغردين: "لماذا تحضر حلاق إلى منزلك؟"، مضيفاً نصائحه بكلمات برئية وصادقة.

وقال: "قرارات الدولة تمنع إحضار المدرسين الخصوصيين والحلاقين، وتمنع التجول والخروج من المنزل إلا للضرورة؛ خوفًا على صحتك أنت، ثم يأتي من يخالف ويصور ويتباهى: "معي حلاق"، احتمال يكون حاملًا لكورونا وينقل لك العدوى"، متسائلًا بغضب: "هل هو عناد؟ ما الذي حققته غير المخالفة والعقوبة والمساءلة والسجن".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ببراءة.. هكذا وبّخ طفل مخالفي احترازات "كورونا": "معي حلاق" وتصور!
سبق

وبّخ طفل، عبر فيديو متداول في مواقع التواصل، المخالفين لقرار منع التجول وإحضار الحلاقين إلى المنازل، منتقداً تصويرهم لمخالفاتهم والتباهي بها بنشرها عبر حساباتهم في مواقع التواصل.

وتساءل الطفل مستنكراً في الفيديو الذي حاز على إعجاب المغردين: "لماذا تحضر حلاق إلى منزلك؟"، مضيفاً نصائحه بكلمات برئية وصادقة.

وقال: "قرارات الدولة تمنع إحضار المدرسين الخصوصيين والحلاقين، وتمنع التجول والخروج من المنزل إلا للضرورة؛ خوفًا على صحتك أنت، ثم يأتي من يخالف ويصور ويتباهى: "معي حلاق"، احتمال يكون حاملًا لكورونا وينقل لك العدوى"، متسائلًا بغضب: "هل هو عناد؟ ما الذي حققته غير المخالفة والعقوبة والمساءلة والسجن".

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
03:54 PM

ببراءة.. هكذا وبّخ طفل مخالفي احترازات "كورونا": "معي حلاق" وتصور!

تساءل بغضب: الدول منعت هل هو عناد؟ ما الذي حققته غير العقوبة والسجن؟

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
14
14,467

وبّخ طفل، عبر فيديو متداول في مواقع التواصل، المخالفين لقرار منع التجول وإحضار الحلاقين إلى المنازل، منتقداً تصويرهم لمخالفاتهم والتباهي بها بنشرها عبر حساباتهم في مواقع التواصل.

وتساءل الطفل مستنكراً في الفيديو الذي حاز على إعجاب المغردين: "لماذا تحضر حلاق إلى منزلك؟"، مضيفاً نصائحه بكلمات برئية وصادقة.

وقال: "قرارات الدولة تمنع إحضار المدرسين الخصوصيين والحلاقين، وتمنع التجول والخروج من المنزل إلا للضرورة؛ خوفًا على صحتك أنت، ثم يأتي من يخالف ويصور ويتباهى: "معي حلاق"، احتمال يكون حاملًا لكورونا وينقل لك العدوى"، متسائلًا بغضب: "هل هو عناد؟ ما الذي حققته غير المخالفة والعقوبة والمساءلة والسجن".

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