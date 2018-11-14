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"الجهني": أمطار غزيرة متوقعة على بعض المناطق خلال الساعات القادمة.. وهنا التفاصيل

قال لـ"سبق" إن الأمطار لن تنقطع طيلة الموسم بسبب نشاط ظاهرة "النينيو"

كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني لـ"سبق" أن هناك توقعات بهطول أمطار غزيرة على بعض مناطق السعودية خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً أوضح "الجهني" لـ"سبق" أنه بالنظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، فإنه من المتوقع بداية ذروة حالة عدم الاستقرار على منطقة مكة وسواحلها والقصيم وحائل وشمال غرب الرياض وشمال شرق السعودية والجوف والحدود الشمالية، خاصة عرعر ورفحاء والقريات، خلال الساعات القادمة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وهطول حبات البرد بشكل كثيف، خاصة على شمال شرق السعودية والقصيم وحائل، وتستمر أيامًا عدة بمشيئة الله.

وأضاف "الجهني" بأن الحالة خريفية وسمية بامتياز، وهي ناتجة من اقتراب كتلة باردة علوية "منخفض جوي"، تعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة؛ وهو ما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب، وبناء سُحب غزيرة المطر - بمشيئة الله - مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وانخفاض درجات الحرارة، واستمرار الأمطار ساعات عدة.

وأردف "الجهني": قوة الحالة حسب المعطيات المناخية بعد تحديثات الليلة تتجه نحو "جدة، مكة، بريدة، عنيزة، الرس، عقلة الصقور، عفيف، المجمعة، الزلفي، الدوادمي، حائل، الطايف، النعيرية، حفر الباطن والخفجي" بمشيئة الله.

واختتم "الجهني" بالقول: إن الحالات الممطرة مستمرة طيلة الموسم، ولن تكون هناك فترة انقطاع طويلة بسبب نشاط ظاهرة النينيو المناخية التي تعمل على دعم منطقتنا برطوبة المحيطات والبحار بقدرة الله وأمره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجهني": أمطار غزيرة متوقعة على بعض المناطق خلال الساعات القادمة.. وهنا التفاصيل
سبق

كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني لـ"سبق" أن هناك توقعات بهطول أمطار غزيرة على بعض مناطق السعودية خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً أوضح "الجهني" لـ"سبق" أنه بالنظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، فإنه من المتوقع بداية ذروة حالة عدم الاستقرار على منطقة مكة وسواحلها والقصيم وحائل وشمال غرب الرياض وشمال شرق السعودية والجوف والحدود الشمالية، خاصة عرعر ورفحاء والقريات، خلال الساعات القادمة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وهطول حبات البرد بشكل كثيف، خاصة على شمال شرق السعودية والقصيم وحائل، وتستمر أيامًا عدة بمشيئة الله.

وأضاف "الجهني" بأن الحالة خريفية وسمية بامتياز، وهي ناتجة من اقتراب كتلة باردة علوية "منخفض جوي"، تعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة؛ وهو ما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب، وبناء سُحب غزيرة المطر - بمشيئة الله - مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وانخفاض درجات الحرارة، واستمرار الأمطار ساعات عدة.

وأردف "الجهني": قوة الحالة حسب المعطيات المناخية بعد تحديثات الليلة تتجه نحو "جدة، مكة، بريدة، عنيزة، الرس، عقلة الصقور، عفيف، المجمعة، الزلفي، الدوادمي، حائل، الطايف، النعيرية، حفر الباطن والخفجي" بمشيئة الله.

واختتم "الجهني" بالقول: إن الحالات الممطرة مستمرة طيلة الموسم، ولن تكون هناك فترة انقطاع طويلة بسبب نشاط ظاهرة النينيو المناخية التي تعمل على دعم منطقتنا برطوبة المحيطات والبحار بقدرة الله وأمره.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
01:26 AM

"الجهني": أمطار غزيرة متوقعة على بعض المناطق خلال الساعات القادمة.. وهنا التفاصيل

قال لـ"سبق" إن الأمطار لن تنقطع طيلة الموسم بسبب نشاط ظاهرة "النينيو"

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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27,217

كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني لـ"سبق" أن هناك توقعات بهطول أمطار غزيرة على بعض مناطق السعودية خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً أوضح "الجهني" لـ"سبق" أنه بالنظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، فإنه من المتوقع بداية ذروة حالة عدم الاستقرار على منطقة مكة وسواحلها والقصيم وحائل وشمال غرب الرياض وشمال شرق السعودية والجوف والحدود الشمالية، خاصة عرعر ورفحاء والقريات، خلال الساعات القادمة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وهطول حبات البرد بشكل كثيف، خاصة على شمال شرق السعودية والقصيم وحائل، وتستمر أيامًا عدة بمشيئة الله.

وأضاف "الجهني" بأن الحالة خريفية وسمية بامتياز، وهي ناتجة من اقتراب كتلة باردة علوية "منخفض جوي"، تعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة؛ وهو ما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب، وبناء سُحب غزيرة المطر - بمشيئة الله - مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وانخفاض درجات الحرارة، واستمرار الأمطار ساعات عدة.

وأردف "الجهني": قوة الحالة حسب المعطيات المناخية بعد تحديثات الليلة تتجه نحو "جدة، مكة، بريدة، عنيزة، الرس، عقلة الصقور، عفيف، المجمعة، الزلفي، الدوادمي، حائل، الطايف، النعيرية، حفر الباطن والخفجي" بمشيئة الله.

واختتم "الجهني" بالقول: إن الحالات الممطرة مستمرة طيلة الموسم، ولن تكون هناك فترة انقطاع طويلة بسبب نشاط ظاهرة النينيو المناخية التي تعمل على دعم منطقتنا برطوبة المحيطات والبحار بقدرة الله وأمره.

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