النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 456 خلال الـ24 ساعة الماضية

مدارس عسير تحتفي بعودة 32 ألف معلم وسط منظومة من الاستعدادات

أكدت على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال الطلاب والطالبات

استقبلت المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مطلع الأسبوع الحالي أكثر من 32 ألف معلم ومعلمة وسط منظومة من الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، فضلاً عن تنظيم احتفالات بعودتهم.

وكانت قيادات الإدارة قد نفذت جولات ميدانية للمدارس في كافة القطاعات لدعم الاستعداد والوقوف على جاهزية المدارس ووضع الحلول المناسبة لما قد يعترض سير العمل من تحديات، مؤكدة على أن المعلمين والمعلمات يؤدون أدوارًا عظيمة ومحورية لبناء الأجيال ونهضة الوطن، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 400 مشرف ومشرفة زيارات ميدانية لدعم سير العمل والوقوف على جاهزية البيئات التعليمية والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال الطلاب والطالبات مطلع الأسبوع المقبل، ومساندة فرق العمل في إتمام توزيع الكتب الدراسية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدارس عسير تحتفي بعودة 32 ألف معلم وسط منظومة من الاستعدادات
سبق

استقبلت المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مطلع الأسبوع الحالي أكثر من 32 ألف معلم ومعلمة وسط منظومة من الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، فضلاً عن تنظيم احتفالات بعودتهم.

وكانت قيادات الإدارة قد نفذت جولات ميدانية للمدارس في كافة القطاعات لدعم الاستعداد والوقوف على جاهزية المدارس ووضع الحلول المناسبة لما قد يعترض سير العمل من تحديات، مؤكدة على أن المعلمين والمعلمات يؤدون أدوارًا عظيمة ومحورية لبناء الأجيال ونهضة الوطن، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 400 مشرف ومشرفة زيارات ميدانية لدعم سير العمل والوقوف على جاهزية البيئات التعليمية والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال الطلاب والطالبات مطلع الأسبوع المقبل، ومساندة فرق العمل في إتمام توزيع الكتب الدراسية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
02:35 PM

مدارس عسير تحتفي بعودة 32 ألف معلم وسط منظومة من الاستعدادات

أكدت على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال الطلاب والطالبات

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
0
77

استقبلت المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مطلع الأسبوع الحالي أكثر من 32 ألف معلم ومعلمة وسط منظومة من الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، فضلاً عن تنظيم احتفالات بعودتهم.

وكانت قيادات الإدارة قد نفذت جولات ميدانية للمدارس في كافة القطاعات لدعم الاستعداد والوقوف على جاهزية المدارس ووضع الحلول المناسبة لما قد يعترض سير العمل من تحديات، مؤكدة على أن المعلمين والمعلمات يؤدون أدوارًا عظيمة ومحورية لبناء الأجيال ونهضة الوطن، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 400 مشرف ومشرفة زيارات ميدانية لدعم سير العمل والوقوف على جاهزية البيئات التعليمية والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال الطلاب والطالبات مطلع الأسبوع المقبل، ومساندة فرق العمل في إتمام توزيع الكتب الدراسية وفق الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,028
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,438
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,701
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,547

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة