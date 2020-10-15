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بالصور .."الصمعاني" يطلق الجائزة السنوية للقضاة ويكرم المتميزين

أقيم بمقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض

كرم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم القضاة الفائزين بجائزة التميز القضائي.
وأشار "لصمعاني" في كلمته أثناء حفل التكريم الذي أقيم بمقر المجلس بالرياض إلى ما يلقاه المرفق العدلي من رعاية كريمة ودعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله -.
وأضاف أن المجلس يهدف من هذه الجائزة إلى تحفيز الكفاءات القضائية المتميزة وتكريمها انطلاقاً من اختصاصاته بالإشراف على القضاة والمحاكم لتحقيق العدالة الناجزة.
كما اعتمد المجلس في وقت سابق جائزة سنوية للقضاة العاملين في المحاكم تحت مسمى (جائزة التميز القضائي)، وتهدف إلى تحفيز القضاة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة بجودة وإتقان، وخلق بيئة عمل محفزة لتشجيع الإثراء المعرفي القضائي، كما اعتمد معايير التقييم وهي: الإنجاز، والإنتاجية لأعداد الأحكام والقرارات والجلسات والقضايا، ومراعاة المدد النظامية وزمن إغلاق القضايا، ومعيار جودة وسلامة الصياغة والإجراءات واستيفائها، وجودة تسبيب الأحكام وتكييفها ومنطوق الحكم، والإثراء والابتكار، وذلك من خلال تقديم البحوث والدراسات التي من شأنها إثراء المحتوى القضائي إضافة إلى معيار تقييم المستفيدين لعملية التقاضي.

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بالصور .."الصمعاني" يطلق الجائزة السنوية للقضاة ويكرم المتميزين
سبق

كرم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم القضاة الفائزين بجائزة التميز القضائي.
وأشار "لصمعاني" في كلمته أثناء حفل التكريم الذي أقيم بمقر المجلس بالرياض إلى ما يلقاه المرفق العدلي من رعاية كريمة ودعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله -.
وأضاف أن المجلس يهدف من هذه الجائزة إلى تحفيز الكفاءات القضائية المتميزة وتكريمها انطلاقاً من اختصاصاته بالإشراف على القضاة والمحاكم لتحقيق العدالة الناجزة.
كما اعتمد المجلس في وقت سابق جائزة سنوية للقضاة العاملين في المحاكم تحت مسمى (جائزة التميز القضائي)، وتهدف إلى تحفيز القضاة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة بجودة وإتقان، وخلق بيئة عمل محفزة لتشجيع الإثراء المعرفي القضائي، كما اعتمد معايير التقييم وهي: الإنجاز، والإنتاجية لأعداد الأحكام والقرارات والجلسات والقضايا، ومراعاة المدد النظامية وزمن إغلاق القضايا، ومعيار جودة وسلامة الصياغة والإجراءات واستيفائها، وجودة تسبيب الأحكام وتكييفها ومنطوق الحكم، والإثراء والابتكار، وذلك من خلال تقديم البحوث والدراسات التي من شأنها إثراء المحتوى القضائي إضافة إلى معيار تقييم المستفيدين لعملية التقاضي.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
07:37 PM

بالصور .."الصمعاني" يطلق الجائزة السنوية للقضاة ويكرم المتميزين

أقيم بمقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كرم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم القضاة الفائزين بجائزة التميز القضائي.
وأشار "لصمعاني" في كلمته أثناء حفل التكريم الذي أقيم بمقر المجلس بالرياض إلى ما يلقاه المرفق العدلي من رعاية كريمة ودعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله -.
وأضاف أن المجلس يهدف من هذه الجائزة إلى تحفيز الكفاءات القضائية المتميزة وتكريمها انطلاقاً من اختصاصاته بالإشراف على القضاة والمحاكم لتحقيق العدالة الناجزة.
كما اعتمد المجلس في وقت سابق جائزة سنوية للقضاة العاملين في المحاكم تحت مسمى (جائزة التميز القضائي)، وتهدف إلى تحفيز القضاة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة بجودة وإتقان، وخلق بيئة عمل محفزة لتشجيع الإثراء المعرفي القضائي، كما اعتمد معايير التقييم وهي: الإنجاز، والإنتاجية لأعداد الأحكام والقرارات والجلسات والقضايا، ومراعاة المدد النظامية وزمن إغلاق القضايا، ومعيار جودة وسلامة الصياغة والإجراءات واستيفائها، وجودة تسبيب الأحكام وتكييفها ومنطوق الحكم، والإثراء والابتكار، وذلك من خلال تقديم البحوث والدراسات التي من شأنها إثراء المحتوى القضائي إضافة إلى معيار تقييم المستفيدين لعملية التقاضي.

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