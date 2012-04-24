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"مطرية الطائف" تلقي بظلالها.."الهلال الأحمر": باشرنا 81 حالة إسعافية

بلاغات منوعة بين مرضية وحوادث مرورية.. ودعوة للتواصل في الطوارئ

باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، اليوم الجمعة، 81 حالة إسعافية؛ وذلك تزامناً مع الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة.

وقالت الهيئة، في بيانٍ لها، إن الفرق الإسعافية على أهبة الاستعداد لمواجهة جميع الظروف المناخية التي تمر بها المنطقة.

وبينت أن البلاغات تنوعت بين حالات مرضية وحوادث مرورية مختلفة، مشيرة إلى أن الفرق الإسعافية تعاملت معها باحترافية؛ وذلك بما يملكه المسعفون من مهاراتٍ عالية للتعامل مع مختلف الحالات.

ونوهت الهيئة إلى أنه في حال وجود حالة طارئة يمكن التواصل على الرقم (٩٩٧) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" لطلب الخدمات الإسعافية، متمنيةً للجميع السلامة.

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"مطرية الطائف" تلقي بظلالها.."الهلال الأحمر": باشرنا 81 حالة إسعافية
سبق

باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، اليوم الجمعة، 81 حالة إسعافية؛ وذلك تزامناً مع الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة.

وقالت الهيئة، في بيانٍ لها، إن الفرق الإسعافية على أهبة الاستعداد لمواجهة جميع الظروف المناخية التي تمر بها المنطقة.

وبينت أن البلاغات تنوعت بين حالات مرضية وحوادث مرورية مختلفة، مشيرة إلى أن الفرق الإسعافية تعاملت معها باحترافية؛ وذلك بما يملكه المسعفون من مهاراتٍ عالية للتعامل مع مختلف الحالات.

ونوهت الهيئة إلى أنه في حال وجود حالة طارئة يمكن التواصل على الرقم (٩٩٧) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" لطلب الخدمات الإسعافية، متمنيةً للجميع السلامة.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
01:17 AM

"مطرية الطائف" تلقي بظلالها.."الهلال الأحمر": باشرنا 81 حالة إسعافية

بلاغات منوعة بين مرضية وحوادث مرورية.. ودعوة للتواصل في الطوارئ

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
1,086

باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، اليوم الجمعة، 81 حالة إسعافية؛ وذلك تزامناً مع الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة.

وقالت الهيئة، في بيانٍ لها، إن الفرق الإسعافية على أهبة الاستعداد لمواجهة جميع الظروف المناخية التي تمر بها المنطقة.

وبينت أن البلاغات تنوعت بين حالات مرضية وحوادث مرورية مختلفة، مشيرة إلى أن الفرق الإسعافية تعاملت معها باحترافية؛ وذلك بما يملكه المسعفون من مهاراتٍ عالية للتعامل مع مختلف الحالات.

ونوهت الهيئة إلى أنه في حال وجود حالة طارئة يمكن التواصل على الرقم (٩٩٧) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" لطلب الخدمات الإسعافية، متمنيةً للجميع السلامة.

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