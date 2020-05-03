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شرطة تبوك : القبض على مواطن بث شائعة ومعلومات مغلوطة عن إصابة حالة بـ"كورونا" بمحافظة أملج

بغرض الإرجاف ونشر الهلع بين أهالي المحافظة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبّان، بأنه إشارة إلى المقطع الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يبث شائعة ومعلومات مغلوطة عن إصابة حالة بفيروس "كورونا" بمحافظة أملج، وانتقال العدوى لعدد كبير من الأشخاص المخالطين، وانتشار الفيروس في المرافق والمجمعات التجارية، بغرض الإرجاف ونشر الهلع بين أهالي المحافظة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل من الله - من تحديد هويته والقبض عليه وهو ( مواطن بالعقد الرابع من العمر )، وجرى استكمال الإجراءات بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة.

شرطة تبوك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة تبوك : القبض على مواطن بث شائعة ومعلومات مغلوطة عن إصابة حالة بـ"كورونا" بمحافظة أملج
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبّان، بأنه إشارة إلى المقطع الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يبث شائعة ومعلومات مغلوطة عن إصابة حالة بفيروس "كورونا" بمحافظة أملج، وانتقال العدوى لعدد كبير من الأشخاص المخالطين، وانتشار الفيروس في المرافق والمجمعات التجارية، بغرض الإرجاف ونشر الهلع بين أهالي المحافظة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل من الله - من تحديد هويته والقبض عليه وهو ( مواطن بالعقد الرابع من العمر )، وجرى استكمال الإجراءات بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
02:39 AM
اخر تعديل
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
05:05 AM

شرطة تبوك : القبض على مواطن بث شائعة ومعلومات مغلوطة عن إصابة حالة بـ"كورونا" بمحافظة أملج

بغرض الإرجاف ونشر الهلع بين أهالي المحافظة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
7
28,736

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبّان، بأنه إشارة إلى المقطع الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يبث شائعة ومعلومات مغلوطة عن إصابة حالة بفيروس "كورونا" بمحافظة أملج، وانتقال العدوى لعدد كبير من الأشخاص المخالطين، وانتشار الفيروس في المرافق والمجمعات التجارية، بغرض الإرجاف ونشر الهلع بين أهالي المحافظة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل من الله - من تحديد هويته والقبض عليه وهو ( مواطن بالعقد الرابع من العمر )، وجرى استكمال الإجراءات بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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