اجتماعات عربية لمتابعة خطة التنمية المستدامة 2030

إضافة إلى الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان

عقدت اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، أعمال الاجتماع الـ 66 لها، اليوم وأمس، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركة وفود تمثل وزارات الإسكان والتعمير بالدول العربية، لمناقشة مشروع جدول أعمال يتضمن 21 بندًا تتركز حول قضايا العمل العربي المشترك في مجال الإسكان والتعمير.

وأشار الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور كمال حسن علي، إلى أن أهم البنود المعروضة على اللجنة بند مؤتمر الإسكان العربي والمقرر عقده 22 - 23 ديسمبر 2020 بتونس، وموضوعه "سياسات وإستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها"، لما يمثله موضوع العشوائيات من أهمية لدى دولنا العربية.

ويعرض، ضمن بنود جدول الأعمال، البند السادس الخاص بالمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية ومتابعة المستجدات مع المملكة الأردنية الهاشمية، حيث من المتوقع أن تقدم المملكة تقريراً حول المستجدات بشأن الترتيبات المتخذة نحو استضافة المملكة الأردنية الهاشمية للمنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة لعام 2021.

وأوضح "علي"؛ أن اللجنة أعدت التوصيات المناسبة بشأن بنود جدول الأعمال لرفعها إلى الاجتماع "85" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الذي سيُعقد بعد غد الأربعاء، عبر تقنية الاجتماع بالاتصال المرئي "فيديو كونفرانس".