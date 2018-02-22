وكيل جازان يعقد اجتماعًا للتحضير لمهرجان الحريد

تنطلق فعالياته 21 رجب

رأس وكيل إمارة منطقة جازان، محمد بن سعيد الحجري، اليوم، الاجتماع التحضيري لمهرجان سمك الحريد 15، للعام الحالي 1439هـ, بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشاركات الجهات الحكومية، والأدوار المناطة باللجان العاملة، بمهرجان الحريد.

واستعرض البرامج والفعاليات التي ستنفذ طيلة أيام المهرجان، وتنطلق فعالياته 21 من شهر رجب المقبل .

كما تم بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.