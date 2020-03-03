مخالفات بمستشفى خاص بالمدينة تنتهي بتوجيه لـ"الصحة" بإخلائها من مرضاها

منع الدخول للعناية المركزة حفاظًا على السلامة.. ومصادر "سبق": أغلقت أقسامًا

تَسَبّبت مخالفات عدة داخل مستشفى خاص بالمدينة المنورة، في صدور توجيه من وزارة الصحة، اليوم، بإخلاء المنومين بالمستشفى؛ وذلك لنقص كادر التمريض.

وبدأت "صحة المدينة" في الإجراءات المبدئية بعملية الإخلاء إلى المستشفيات الأخرى حسب السعة السريرية المتاحة في المنطقة.

وبيّنت مصادر لـ"سبق"، أنه تم إغلاق بعض الأقسام بسبب نقص الكوادر الطبية (التمريض)، وتم منع دخول المرضى إلى أقسام العناية المركزة بها حفاظًا على سلامتهم.