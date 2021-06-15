النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

8 إصابات من عائلة واحدة في حادث انقلاب مركبة على دائري الطائف

"الثبيتي": تم توجيه 3 عربات إسعاف.. والحالات بين بسيطة وبليغة

تعرضت عائلة مكونة من 8 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين بسيطة إلى بليغة، بعد حادث انقلاب المركبة التي تُقلهم في الطريق الدائري بالطائف.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني.

وأضاف: عند وصول أول مركبة اتضح أن الموقع به 8 إصابات من عائلة واحدة قد انقلبت مركبتهم مما تعرضت العائلة لإصابات متفاوتة من بسيطة إلى بليغة.

وتابع "الثبيتي" : بعد التنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لجميع الإصابات ونقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
8 إصابات من عائلة واحدة في حادث انقلاب مركبة على دائري الطائف
سبق

تعرضت عائلة مكونة من 8 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين بسيطة إلى بليغة، بعد حادث انقلاب المركبة التي تُقلهم في الطريق الدائري بالطائف.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني.

وأضاف: عند وصول أول مركبة اتضح أن الموقع به 8 إصابات من عائلة واحدة قد انقلبت مركبتهم مما تعرضت العائلة لإصابات متفاوتة من بسيطة إلى بليغة.

وتابع "الثبيتي" : بعد التنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لجميع الإصابات ونقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
09:10 PM

8 إصابات من عائلة واحدة في حادث انقلاب مركبة على دائري الطائف

"الثبيتي": تم توجيه 3 عربات إسعاف.. والحالات بين بسيطة وبليغة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
1,879

تعرضت عائلة مكونة من 8 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين بسيطة إلى بليغة، بعد حادث انقلاب المركبة التي تُقلهم في الطريق الدائري بالطائف.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني.

وأضاف: عند وصول أول مركبة اتضح أن الموقع به 8 إصابات من عائلة واحدة قد انقلبت مركبتهم مما تعرضت العائلة لإصابات متفاوتة من بسيطة إلى بليغة.

وتابع "الثبيتي" : بعد التنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لجميع الإصابات ونقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,593
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,097
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,194
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,796

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة