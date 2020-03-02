النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إرادة جدة" يكرم الممرض الفائز بجائزة "ديزي" العالمية

المنظمة اعتمدت المجمع ضمن المنشآت الصحية للجائزة منذ 2017

كرمت إدارة مجمع إرادة للصحة النفسية، خدمات إرادة بجدة، أخصائي التمريض محمد حسين المطيري، الحاصل على جائزة (ديزي) العالمية للممرض المثالي في النصف الثاني من العام 2019م.

يذكر أن منظمة "ديزي" اعتمدت مجمع إرادة للصحة النفسية بجدة ضمن المنشآت الصحية للجائزة منذ عام 2017م، وذلك لتكريم الممرضين والممرضات المتميزين، بهدف إبراز دور التمريض في القطاع الصحي، وتقديراً للعمل البطولي الذي يقوم به فريق التمريض في مواقع العمل المختلفة، للتخفيف من معاناة المرضى وتقديم رعاية صحية متميزة.


يُضاف إلى ذلك، رفع مستوى الأداء، وتعزيز قطاع التمريض من خلال دعم الكادر التمريضي والعمل لتحفيزه على بذل مزيد من الجهود لتلبية احتياجاته والارتقاء بمهنة التمريض، بحيث يتم مكافأة طاقم التمريض من خلال المهارات الإكلينيكية والرعاية المتميزة التي يتم تقديمها للمرضى المستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"إرادة جدة" يكرم الممرض الفائز بجائزة "ديزي" العالمية
سبق

كرمت إدارة مجمع إرادة للصحة النفسية، خدمات إرادة بجدة، أخصائي التمريض محمد حسين المطيري، الحاصل على جائزة (ديزي) العالمية للممرض المثالي في النصف الثاني من العام 2019م.

يذكر أن منظمة "ديزي" اعتمدت مجمع إرادة للصحة النفسية بجدة ضمن المنشآت الصحية للجائزة منذ عام 2017م، وذلك لتكريم الممرضين والممرضات المتميزين، بهدف إبراز دور التمريض في القطاع الصحي، وتقديراً للعمل البطولي الذي يقوم به فريق التمريض في مواقع العمل المختلفة، للتخفيف من معاناة المرضى وتقديم رعاية صحية متميزة.


يُضاف إلى ذلك، رفع مستوى الأداء، وتعزيز قطاع التمريض من خلال دعم الكادر التمريضي والعمل لتحفيزه على بذل مزيد من الجهود لتلبية احتياجاته والارتقاء بمهنة التمريض، بحيث يتم مكافأة طاقم التمريض من خلال المهارات الإكلينيكية والرعاية المتميزة التي يتم تقديمها للمرضى المستفيدين.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
12:52 AM

"إرادة جدة" يكرم الممرض الفائز بجائزة "ديزي" العالمية

المنظمة اعتمدت المجمع ضمن المنشآت الصحية للجائزة منذ 2017

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
173

كرمت إدارة مجمع إرادة للصحة النفسية، خدمات إرادة بجدة، أخصائي التمريض محمد حسين المطيري، الحاصل على جائزة (ديزي) العالمية للممرض المثالي في النصف الثاني من العام 2019م.

يذكر أن منظمة "ديزي" اعتمدت مجمع إرادة للصحة النفسية بجدة ضمن المنشآت الصحية للجائزة منذ عام 2017م، وذلك لتكريم الممرضين والممرضات المتميزين، بهدف إبراز دور التمريض في القطاع الصحي، وتقديراً للعمل البطولي الذي يقوم به فريق التمريض في مواقع العمل المختلفة، للتخفيف من معاناة المرضى وتقديم رعاية صحية متميزة.


يُضاف إلى ذلك، رفع مستوى الأداء، وتعزيز قطاع التمريض من خلال دعم الكادر التمريضي والعمل لتحفيزه على بذل مزيد من الجهود لتلبية احتياجاته والارتقاء بمهنة التمريض، بحيث يتم مكافأة طاقم التمريض من خلال المهارات الإكلينيكية والرعاية المتميزة التي يتم تقديمها للمرضى المستفيدين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,568
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,805
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,050

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة