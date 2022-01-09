دشَّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص حملة "ممتثل 2" في أحد المراكز التجارية، والتي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا. وانطلقت الحملة بحضور وكيل الوزارة للتراخيص والامتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، ووكيل أمين العاصمة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي. وأوضح أمين العاصمة المقدسة أن هذه الحملة تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، التي من شأنها دعم لخطط وجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لرفع مستوى وعي الأفراد والمجتمع، والذي يعد أحد أهم استثمارات القطاع البلدي واهم ركائزه، لتمكين وتفعيل توجهاتها الاستراتيجية. وأضاف المهندس "القويحص" أن الحملة تهدف إلى دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، والشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب مساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته. ولفت "القويحص" إلى أن أهم الرسائل التي تحملها الحملة هي الالتزام بالتدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، موضحاً أن " امتثال 2 " هو مطلب أساسي على كل فرد لتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع لتعزيز الجانب الرقابي والتوعوي بالشراكة بين المجتمع والجهات المختصة.

"القويحص" يدشن حملة "ممتثل 2" في مكة.. هذه أهدافها هادي العصيمي سبق 2022-01-09 دشَّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص حملة "ممتثل 2" في أحد المراكز التجارية، والتي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.



وانطلقت الحملة بحضور وكيل الوزارة للتراخيص والامتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، ووكيل أمين العاصمة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي.



وأوضح أمين العاصمة المقدسة أن هذه الحملة تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، التي من شأنها دعم لخطط وجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لرفع مستوى وعي الأفراد والمجتمع، والذي يعد أحد أهم استثمارات القطاع البلدي واهم ركائزه، لتمكين وتفعيل توجهاتها الاستراتيجية.



وأضاف المهندس "القويحص" أن الحملة تهدف إلى دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، والشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب مساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.



ولفت "القويحص" إلى أن أهم الرسائل التي تحملها الحملة هي الالتزام بالتدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، موضحاً أن " امتثال 2 " هو مطلب أساسي على كل فرد لتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع لتعزيز الجانب الرقابي والتوعوي بالشراكة بين المجتمع والجهات المختصة.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443 05:52 PM

"القويحص" يدشن حملة "ممتثل 2" في مكة.. هذه أهدافها في ظل الجهود المشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا





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دشَّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص حملة "ممتثل 2" في أحد المراكز التجارية، والتي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.



وانطلقت الحملة بحضور وكيل الوزارة للتراخيص والامتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، ووكيل أمين العاصمة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي.



وأوضح أمين العاصمة المقدسة أن هذه الحملة تأتي في ظل الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، التي من شأنها دعم لخطط وجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لرفع مستوى وعي الأفراد والمجتمع، والذي يعد أحد أهم استثمارات القطاع البلدي واهم ركائزه، لتمكين وتفعيل توجهاتها الاستراتيجية.



وأضاف المهندس "القويحص" أن الحملة تهدف إلى دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، والشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب مساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.



ولفت "القويحص" إلى أن أهم الرسائل التي تحملها الحملة هي الالتزام بالتدابير الوقائية الذاتية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، موضحاً أن " امتثال 2 " هو مطلب أساسي على كل فرد لتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع لتعزيز الجانب الرقابي والتوعوي بالشراكة بين المجتمع والجهات المختصة.