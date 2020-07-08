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كولومبيا تمدد الإغلاق في عموم البلاد مع زيادة الإصابات بكورونا

لمدة أسبوعين حتى نهاية الشهر

مدد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الثلاثاء، إغلاقًا في عموم البلاد لمدة أسبوعين حتى نهاية الشهر؛ في ظل تزايد المخاوف بشأن الزيادة المستمرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومع ذلك قال "دوكي" في بيان متلفز: إن إعادة تنشيط الاقتصاد سيستمر خاصة في مئات البلديات التي يوجد فيها عدد قليل من حالات الإصابة بالفيروس أو لا توجد فيها إصابات؛ حيث قد يطلب رؤساء البلديات الإذن بإعادة فتح الصالات الرياضية أو المتاحف أو المسارح؛ في حين تم السماح لمطار كوكوتا وبالونجرو بالقرب من بوكارامانجا، بإعادة الفتح للرحلات الوطنية.

وأكدت وزارة الصحة الكولومبية الثلاثاء، 124 ألفًا و494 إصابة، بزيادة قدرها 4213 إصابة عن اليوم السابق، وتوفي 4359 شخصًا بشكل إجمالي.

فيروس كورونا الجديد

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كولومبيا تمدد الإغلاق في عموم البلاد مع زيادة الإصابات بكورونا
سبق

مدد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الثلاثاء، إغلاقًا في عموم البلاد لمدة أسبوعين حتى نهاية الشهر؛ في ظل تزايد المخاوف بشأن الزيادة المستمرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومع ذلك قال "دوكي" في بيان متلفز: إن إعادة تنشيط الاقتصاد سيستمر خاصة في مئات البلديات التي يوجد فيها عدد قليل من حالات الإصابة بالفيروس أو لا توجد فيها إصابات؛ حيث قد يطلب رؤساء البلديات الإذن بإعادة فتح الصالات الرياضية أو المتاحف أو المسارح؛ في حين تم السماح لمطار كوكوتا وبالونجرو بالقرب من بوكارامانجا، بإعادة الفتح للرحلات الوطنية.

وأكدت وزارة الصحة الكولومبية الثلاثاء، 124 ألفًا و494 إصابة، بزيادة قدرها 4213 إصابة عن اليوم السابق، وتوفي 4359 شخصًا بشكل إجمالي.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
08:19 AM

كولومبيا تمدد الإغلاق في عموم البلاد مع زيادة الإصابات بكورونا

لمدة أسبوعين حتى نهاية الشهر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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مدد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الثلاثاء، إغلاقًا في عموم البلاد لمدة أسبوعين حتى نهاية الشهر؛ في ظل تزايد المخاوف بشأن الزيادة المستمرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ومع ذلك قال "دوكي" في بيان متلفز: إن إعادة تنشيط الاقتصاد سيستمر خاصة في مئات البلديات التي يوجد فيها عدد قليل من حالات الإصابة بالفيروس أو لا توجد فيها إصابات؛ حيث قد يطلب رؤساء البلديات الإذن بإعادة فتح الصالات الرياضية أو المتاحف أو المسارح؛ في حين تم السماح لمطار كوكوتا وبالونجرو بالقرب من بوكارامانجا، بإعادة الفتح للرحلات الوطنية.

وأكدت وزارة الصحة الكولومبية الثلاثاء، 124 ألفًا و494 إصابة، بزيادة قدرها 4213 إصابة عن اليوم السابق، وتوفي 4359 شخصًا بشكل إجمالي.

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