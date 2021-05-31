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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 8 مساجد في 5 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 114 يوماً 1433 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي؛ مسجدان في كل من مناطق القصيم والرياض والمدينة المنورة، ومسجد واحد في منطقتي الشرقية وعسير .

وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد.

ودعت، المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 8 مساجد في 5 مناطق
سبق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 114 يوماً 1433 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي؛ مسجدان في كل من مناطق القصيم والرياض والمدينة المنورة، ومسجد واحد في منطقتي الشرقية وعسير .

وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد.

ودعت، المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
04:16 PM
اخر تعديل
01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
03:07 AM

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 8 مساجد في 5 مناطق

بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
406

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 114 يوماً 1433 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي؛ مسجدان في كل من مناطق القصيم والرياض والمدينة المنورة، ومسجد واحد في منطقتي الشرقية وعسير .

وذكرت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد.

ودعت، المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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