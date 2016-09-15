"سكني" يسلّم أراضي مجانية لـ9717 مواطنًا من مستفيديه في "أغسطس"

توزعت في مختلف مناطق المملكة

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية؛ حيث تم خلال شهر أغسطس الماضي تسليم 9717 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة؛ تمهيداً لبدء بنائها؛ إذ ساهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الإلكترونية؛ حيث يتم تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونياً بدءاً من التقديم حتى توقيع العقد.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي، أن التسليم شمل 2320 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 823 أرضًا في منطقة الرياض، و827 مواطناً تم تسليمه في منطقة الجوف، كما تم تسليم 76 مواطناً أرضه المجانية في منطقة حائل، وفي منطقة المدينة المنورة تم تسليم 829 أرضاً، بينما جرى تسلم 143 مواطناً أراضي مجانية في منطقة الباحة، كما سلم البرنامج 2896 أرضاً سكنية في منطقة عسير، كذلك تسلم 644 مواطناً في منطقة جازان أراضي مجانية، و5 مواطنين في نجران، أما المنطقة الشرقية فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 336 أرضاً، فيما تسلم 679 مواطنًا في القصيم أراضي مجانية، و139 قطعة أرض تم تسليمها للمستفيدين في منطقة الحدود الشمالية.

ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة، وذلك بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم، كما أكد مواصلة التسليم في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونيةhttps://sakani.housing.sa/plans-map.

وبين "سكني" أن الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعتبر أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج؛ إذ يقدم أيضاً فرص تملك "فيلا" ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

يذكر أن المرحلة الثالثة من برنامج "سكني 2019" تشمل تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي؛ منها 50 ألف قطعة أرض مجانية، و50 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم لمستفيدي صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.