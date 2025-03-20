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وزير الصحة: الالتزام بالإجراءات الوقائية يجنبنا فرض حظر التجول

قال: عملنا كل ما نستطيع للتحكم والسيطرة.. والمراجعة مستمرة

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن تعاون المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الاحترازية التي تم تنفيذها، سيحد من اتخاذ احترازات أخرى أقوى كفرض "حظر التجول".

وقال "الربيعة": المملكة طبقت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتقليل أثر انتشار فيروس كورونا الجديد، وعملنا كل ما نستطيع للتحكم والسيطرة، ودائمًا نراجع هذه الاحترازات.

وأضاف: نسعى إلى تعاون المواطن، فتعاون المواطن يساعدنا على تقليل الاحترازات وعدم أخذ احترازات أقوى في المستقبل.

وأردف: نريد تعاونًا أكثر من المواطنين والمقيمين في الفترة القادمة، وبمشيئة الله بهذا التعاون لا نحتاج إلى إجراءات أقوى في الفترة القادمة.

وزير الصحة توفيق الربيعة حظر التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الصحة: الالتزام بالإجراءات الوقائية يجنبنا فرض حظر التجول
سبق

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن تعاون المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الاحترازية التي تم تنفيذها، سيحد من اتخاذ احترازات أخرى أقوى كفرض "حظر التجول".

وقال "الربيعة": المملكة طبقت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتقليل أثر انتشار فيروس كورونا الجديد، وعملنا كل ما نستطيع للتحكم والسيطرة، ودائمًا نراجع هذه الاحترازات.

وأضاف: نسعى إلى تعاون المواطن، فتعاون المواطن يساعدنا على تقليل الاحترازات وعدم أخذ احترازات أقوى في المستقبل.

وأردف: نريد تعاونًا أكثر من المواطنين والمقيمين في الفترة القادمة، وبمشيئة الله بهذا التعاون لا نحتاج إلى إجراءات أقوى في الفترة القادمة.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
05:47 PM
اخر تعديل
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:51 PM

وزير الصحة: الالتزام بالإجراءات الوقائية يجنبنا فرض حظر التجول

قال: عملنا كل ما نستطيع للتحكم والسيطرة.. والمراجعة مستمرة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
15
8,325

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن تعاون المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الاحترازية التي تم تنفيذها، سيحد من اتخاذ احترازات أخرى أقوى كفرض "حظر التجول".

وقال "الربيعة": المملكة طبقت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لتقليل أثر انتشار فيروس كورونا الجديد، وعملنا كل ما نستطيع للتحكم والسيطرة، ودائمًا نراجع هذه الاحترازات.

وأضاف: نسعى إلى تعاون المواطن، فتعاون المواطن يساعدنا على تقليل الاحترازات وعدم أخذ احترازات أقوى في المستقبل.

وأردف: نريد تعاونًا أكثر من المواطنين والمقيمين في الفترة القادمة، وبمشيئة الله بهذا التعاون لا نحتاج إلى إجراءات أقوى في الفترة القادمة.

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