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المغرب.. أول جوازات سفر للمحصنين ضد كورونا عربيًّا

يمكن تحميله والتحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض

أعلنت الحكومة المغربية عن صدور "الجواز التلقيحي" للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، اعتبارًا من 7 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني "لقاح كورونا".

وأشارت الحكومة في بيان لها، إلى أنه "يمكن تحميل الجواز التلقيحي، الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR) ويمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي".

وأضافت أنه "يمكن أيضًا سحب الجواز التلقيحي، في شكل ورقي، لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعنيّ".

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المغرب.. أول جوازات سفر للمحصنين ضد كورونا عربيًّا
سبق

أعلنت الحكومة المغربية عن صدور "الجواز التلقيحي" للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، اعتبارًا من 7 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني "لقاح كورونا".

وأشارت الحكومة في بيان لها، إلى أنه "يمكن تحميل الجواز التلقيحي، الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR) ويمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي".

وأضافت أنه "يمكن أيضًا سحب الجواز التلقيحي، في شكل ورقي، لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعنيّ".

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
08:19 AM

المغرب.. أول جوازات سفر للمحصنين ضد كورونا عربيًّا

يمكن تحميله والتحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,126

أعلنت الحكومة المغربية عن صدور "الجواز التلقيحي" للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، اعتبارًا من 7 يونيو الجاري عبر الموقع الإلكتروني "لقاح كورونا".

وأشارت الحكومة في بيان لها، إلى أنه "يمكن تحميل الجواز التلقيحي، الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR) ويمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي".

وأضافت أنه "يمكن أيضًا سحب الجواز التلقيحي، في شكل ورقي، لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعنيّ".

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