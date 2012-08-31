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"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عدداً من المحافظات وتستمر حتى 6 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية إلى ارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول.

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السادسة مساء.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية إلى ارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول.

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السادسة مساء.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
02:26 PM

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عدداً من المحافظات وتستمر حتى 6 مساء

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية إلى ارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول.

وذكرت "الأرصاد" أن الحالة تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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