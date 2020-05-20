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الهند تسجّل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا

بـ 5611 حالة جديدة و140 وفاة خلال يوم واحد

أعلنت الهند تسجيل أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ بداية تفشي الفيروس المسبّب لوباء كوفيد-19، بعد رصد 5611 إصابة؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 106750 إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 140 حالة وفاة خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 3303 حالات وفاة.

وأشارت مصادر هندية، إلى أن عودة مئات الآلاف من العمال المهاجرين من مدينتَي مومباي ونيودلهي، وهما من المناطق الموبوءة بفيروس كورونا، تسبّبت في ارتفاع أعداد الإصابات في ولايات راجستان وكارناتاكا وبيهار وأوتار براديش.

ووفق "رويترز" أجلت السلطات الهندية، مئات الآلاف من المناطق الساحلية والمنخفضة لولاية البنغال الغربية استعداداً لإعصار إمفان، الذي سيضرب المنطقة ويصل إلى سواحل أوديشا أيضاً ومناطق ساحلية من بنغلادش، حيث تم وضعهم في ملاجئ ومدارس، كما دفعت بعشرات الفرق الإغاثية وفرق الإنقاذ إلى المنطقة.

وتوقعت الأرصاد الهندية أن تصل سرعة الرياح للإعصار، الذي يعد واحداً من أقوى الأعاصير التي تشهدها المنطقة، ما بين 155 و165 كيلو متراً في الساعة، كما توقع قسم الأرصاد الهندي أن يؤدي الإعصار عند وصوله الى السواحل في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع مياه البحر ما بين 3 - 5 أمتار.

الهند فيروس كورونا الجديد

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الهند تسجّل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت الهند تسجيل أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ بداية تفشي الفيروس المسبّب لوباء كوفيد-19، بعد رصد 5611 إصابة؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 106750 إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 140 حالة وفاة خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 3303 حالات وفاة.

وأشارت مصادر هندية، إلى أن عودة مئات الآلاف من العمال المهاجرين من مدينتَي مومباي ونيودلهي، وهما من المناطق الموبوءة بفيروس كورونا، تسبّبت في ارتفاع أعداد الإصابات في ولايات راجستان وكارناتاكا وبيهار وأوتار براديش.

ووفق "رويترز" أجلت السلطات الهندية، مئات الآلاف من المناطق الساحلية والمنخفضة لولاية البنغال الغربية استعداداً لإعصار إمفان، الذي سيضرب المنطقة ويصل إلى سواحل أوديشا أيضاً ومناطق ساحلية من بنغلادش، حيث تم وضعهم في ملاجئ ومدارس، كما دفعت بعشرات الفرق الإغاثية وفرق الإنقاذ إلى المنطقة.

وتوقعت الأرصاد الهندية أن تصل سرعة الرياح للإعصار، الذي يعد واحداً من أقوى الأعاصير التي تشهدها المنطقة، ما بين 155 و165 كيلو متراً في الساعة، كما توقع قسم الأرصاد الهندي أن يؤدي الإعصار عند وصوله الى السواحل في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع مياه البحر ما بين 3 - 5 أمتار.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
12:26 PM

الهند تسجّل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا

بـ 5611 حالة جديدة و140 وفاة خلال يوم واحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهند تسجيل أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ بداية تفشي الفيروس المسبّب لوباء كوفيد-19، بعد رصد 5611 إصابة؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 106750 إصابة.

كما أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 140 حالة وفاة خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 3303 حالات وفاة.

وأشارت مصادر هندية، إلى أن عودة مئات الآلاف من العمال المهاجرين من مدينتَي مومباي ونيودلهي، وهما من المناطق الموبوءة بفيروس كورونا، تسبّبت في ارتفاع أعداد الإصابات في ولايات راجستان وكارناتاكا وبيهار وأوتار براديش.

ووفق "رويترز" أجلت السلطات الهندية، مئات الآلاف من المناطق الساحلية والمنخفضة لولاية البنغال الغربية استعداداً لإعصار إمفان، الذي سيضرب المنطقة ويصل إلى سواحل أوديشا أيضاً ومناطق ساحلية من بنغلادش، حيث تم وضعهم في ملاجئ ومدارس، كما دفعت بعشرات الفرق الإغاثية وفرق الإنقاذ إلى المنطقة.

وتوقعت الأرصاد الهندية أن تصل سرعة الرياح للإعصار، الذي يعد واحداً من أقوى الأعاصير التي تشهدها المنطقة، ما بين 155 و165 كيلو متراً في الساعة، كما توقع قسم الأرصاد الهندي أن يؤدي الإعصار عند وصوله الى السواحل في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع مياه البحر ما بين 3 - 5 أمتار.

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